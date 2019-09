USM Haller: est un système d'aménagement modulaire développé dans les années 60 par les frères Schärer (USM) et l'architecte Fritz Haller. Le mobilier au design simple peut être combiné en fonction de la taille de la pièce et des besoins. Ces meubles USM sont devenus indispensables dans les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats et les salles de réception.