Sur les traces de mes ancêtres suisses

La famille Feuz devant les chalets construits pour elle à Golden, au Canada. Feuz Family

L’arrière-grand-père suisse de Shari Zisk-Feuz, Walter Feuz, était guide de montagne dans les Rocheuses canadiennes, embauché comme d’autres Helvètes au début du 20e siècle pour attirer les touristes au Canada. Cette Suisse de l’étranger partage avec nous la quête de ses racines.

Ce contenu a été publié le 17 juin 2022 - 09:02

Melanie Eichenberger Titulaire d’un bachelor en communication multilingue et d’un diplôme fédéral en relations publiques. Elle a travaillé comme journaliste à l’Aargauer Zeitung après avoir été assistante personnelle d’un ancien maire de Berne.

Née au Canada, Shari Zisk vit aujourd’hui aux États-Unis et a un fils. zVg

«À la recherche de mes racines dans les Alpes suisses, je voyagerai en juillet du Canada à l’Oberland bernois. Je veux y découvrir l’histoire de ma famille d’alpinistes. Je vous emmène dans cette quête, vous raconte l’histoire passionnante des guides de montagne suisses au Canada et vous parle de mon voyage dans l’Oberland bernois.

À mon sujet: je suis née en 1977 dans la pittoresque ville de montagne de Golden, en Colombie-Britannique, au Canada. J’ai grandi entourée des sommets enneigés des Rocheuses canadiennes, une région que l’on appelait autrefois ‘50 Suisses en une’. Enfant, j’ignorais que mon amour pour la montagne et l’histoire de la maison de mes parents, située au milieu de certains des plus beaux sommets du monde, trouvaient leur origine dans les Alpes suisses.

Des éléments suisses

Dans la maison de mon grand-père, il y avait un coucou accroché au mur. Mon père portait des culottes de cuir sur les photos de sa petite enfance. Les chalets connus sous le nom d’Edelweiss Village, qui surplombent mon village natal de Golden, appartenaient à mon arrière-grand-père et mon père y a grandi.

Une photo du père de Shari, Ray Feuz, à Golden zVg

À l’époque, ces objets n’avaient aucune signification pour moi. Mais aujourd’hui, je les vois comme des vestiges de la culture suisse que mes arrière-grands-parents ont apportée au Canada au début des années 1900.

Certes, je savais que mon nom de famille 'Feuz' était un nom helvétique. Et j’ai entendu de nombreuses histoires sur mon arrière-grand-père et ses fils, mes grands-oncles et mon grand-père. Ils étaient les légendaires guides de montagne que l’on avait fait venir directement de l’Oberland bernois jusqu’aux sommets vierges des Rocheuses canadiennes, au tournant du siècle.

Mais c’est tout ce que je savais de l’origine de ma famille suisse.

Puis tout s’est enchaîné

En cinquième année, j’ai lu pour la première fois The Guiding Spirit d’Andrew Kauffman et William Putnam (1986). Ce livre raconte la vie et les prouesses des premiers guides de montagne suisses qui, dès 1899, sont partis pour l’Ouest canadien. Grâce à ce livre, j’ai découvert le magnifique voyage de mon arrière-grand-père au Canada et sa contribution essentielle aux prémices de la culture montagnarde dans l’Ouest canadien.

En 1886, le Chemin de fer Canadien Pacifique (CPR) a achevé son audacieuse nouvelle ligne transnationale le long du dernier morceau de terre à l’ouest du Canada.

À cet endroit où la ligne atteignait les Rocheuses canadiennes, le CPR a vu l’occasion idéale d’amener le trafic vers l’Ouest avec sa nouvelle ligne ferroviaire. La ‘Nouvelle Suisse’ est restée intacte et en 1898, mon arrière-arrière-grand-père Edward Feuz Senior, qui était guide de montagne en chef à Interlaken, a été recruté par le CPR pour devenir son premier guide de montagne au Canada.

Ce livre m’a également permis de découvrir l’histoire de la famille Feuz à Interlaken et dans la vallée de Lauterbrunnen. C’était la première fois que j’entendais parler d’endroits comme Gsteigwiler ou Grindelwald. J’ai appris que la famille Feuz était constituée d’habiles tailleurs de pierre et que les fontaines en roche que l’on trouve dans l’Oberland sont l’œuvre de mes lointains parents.

Le fils et la nièce de Shari Zisk devant le panneau d'information du Fairmont Chateau Lake Louise. L’arrière-arrière-grand-père Edward Feuz Senior d’Interlaken est représenté derrière. zVg

La robustesse pour inspiration

Sur le chemin de la découverte de l’histoire de ma famille, la robustesse physique de mes ancêtres m’a inspirée. À l’époque, mon grand-père et mes grands-oncles ont escaladé des centaines de sommets qui n’avaient encore jamais été gravis. Edward Feuz Junior a fait la Une du journal local d’Interlaken à l’âge de 13 ans seulement, lorsqu’il a séché l’école pour escalader la Jungfrau avec son père Edward Senior.

Edward Senior a continué à grimper jusqu’à un âge avancé, et a fait l’ascension de la Jungfrau à 80 ans. Cette bravoure m’a donné l’envie d’étudier le mouvement humain à l’université et de travailler dans le milieu du fitness ces vingt dernières années.

Je voyage en Suisse

Après avoir entendu l’histoire des célèbres guides de montagne suisses, j’ai toujours eu le rêve d’enfant de visiter ce pays mystique et lointain avec ses sommets, ses vallées et ses cascades. Accompagnez-moi dans mon voyage au pays de la fondue et des coucous, pour vivre la culture alpine suisse et gravir les montagnes qui ont touché le cœur de mes ancêtres.»

Shari Zisk-Feuz écrira dans les prochains mois sur son voyage en Suisse. SWI swissinfo.ch la rencontrera en juillet à Interlaken. End of insertion

