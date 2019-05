L'oiseau amical leur fournit des informations et leur pose des questions. A partir d'exemples concrets de leur vie quotidienne, il encourage les enfants à réfléchir sur l'importance et la complexité des services municipaux et du travail de milice. Il incite également les citoyens en herbe à prendre directement contact avec les représentants des institutions et de l'administration de leur municipalité pour découvrir ce qu’ils font exactement.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Développer l'attachement à sa commune dès le plus jeune âge 21. mai 2019 - 14:05 La lutte contre le désamour croissant des Suisses pour les mandats politiques locaux passe aussi par une pédagogie ludique. L'Association des communes suisses tente d’éveiller l’intérêt des enfants pour la participation à la gestion des affaires publiques par le biais d'une brochure illustrée. L’ouvrage explique de manière simple et pratique les fonctions et tâches des institutions communales aux enfants. C'est le petite hibou appelé Comunix qui guide les enfants à travers les 28 pages de «Ma commune, mon chez-moi». L'oiseau amical leur fournit des informations et leur pose des questions. A partir d'exemples concrets de leur vie quotidienne, il encourage les enfants à réfléchir sur l'importance et la complexité des services municipaux et du travail de milice. Il incite également les citoyens en herbe à prendre directement contact avec les représentants des institutions et de l'administration de leur municipalité pour découvrir ce qu’ils font exactement. Bien sûr, l'objectif principal est d'amener progressivement les enfants à s'identifier à leur commune. Toutefois, il n'est pas exclu que cette approche qui pousse les enfants à interagir avec les adultes, puisse aussi éveiller chez les adultes impliqués le sentiment d'appartenance à la commune et le désir de contribuer au système de milice. Publié en français, allemand et italien, ce livre est destiné aux élèves de troisième année. L’Association des communes suisses (ACS) en enverra une dizaine d'exemplaires à toutes les communes du pays. Les municipalités et les écoles pourront ensuite en commander d’autres. Avec cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'Année du travail de milice, l'ACS entend «contribuer à la promotion de l'éducation civique», explique l'organisation dans une note.