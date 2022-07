Ce contenu a été publié le 18 juillet 2022 - 16:00

Marc-André Miserez

Après un début de carrière dans la presse régionale (écrite et radio) en Romandie, j’ai rejoint en 2000 Radio Suisse Internationale, à l’époque de la transition dont est née swissinfo.ch. Depuis, j’écris et je réalise parfois de petites vidéos sur toutes sortes de sujets, de la politique à l’économie, en passant par la culture et la science.

Même si ce n’est pas «la conséquence la plus grave de la guerre en Ukraine», comme me l’a dit sagement Claude Nicollier, le fait est que l’exploration spatiale reprend les allures de course au prestige qu’elle avait dans les années 60-70.

Comme l’astronaute suisse, j’ai vécu cette période. Un peu jeune pour voir décoller Youri Gagarine, j’ai pourtant vite compris que l’Union soviétique avait longtemps fait la course en tête: premier satellite, premier homme puis première femme en orbite, première sortie extravéhiculaire, premier robot sur la Lune. Et aujourd’hui, je me délecte à regarder «For All Mankind», la série uchronique qui postule que le premier homme à fouler la poussière lunaire s’appelait Alexeï Leonov et non Neil Armstrong.

Et voilà qu’avec la guerre en Ukraine, l’exploration de l’espace ne semble plus se faire pour toute l’humanité. Elle reprend des airs de conquête. À chacun son drapeau. Les Chinois font cavalier seul (ce qui n’est pas nouveau), les Russes sont rappelés à l’ordre par un chef autoritaire et seuls les Occidentaux continuent à collaborer, entre eux, d’abord parce que la NASA ne peut plus snober l’excellence européenne, canadienne, japonaise…

Dans ces conditions, on risque bien de voir plusieurs missions rivales lancées à la conquête de Mars, chose que l’on n’imaginait plus il y a quelques années. Comme si cet objectif ne méritait pas un effort commun.

Triste époque.













