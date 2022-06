Ce contenu a été publié le 14 juin 2022 - 16:30

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les Alpes offrent un bref moment de bonheur à une petite famille ukrainienne, la Suisse cherche dans les profondeurs de la roche la solution à ses problèmes énergétiques et, à Lugano, le président de la Confédération entend rien moins qu'esquisser la reconstruction de l'Ukraine. Vous lisez la newsletter de SWI swissinfo.ch sur la guerre en Ukraine et ses conséquences en Suisse.

«Elles ne sont pas là par choix. Ce ne sont pas des vacances», écrit notre ancienne collègue Gaby Ochsenbein à propos de la cohabitation avec Viktoriia et Polina, deux réfugiées en provenance d’Ukraine. C’est important de le souligner, car le nouvel épisode de la série consacré au quotidien de cette mère ukrainienne et de sa fille de onze ans les montre parcourant la Suisse touristique: devant le Cervin, au bord du lac d'Oeschinen, tout en haut dans la cime des arbres d'un parc d'escalade bernois. Des images de légèreté qui masquent la situation réelle. L'horreur de la guerre reste omniprésente dans la vie de la petite famille ukrainienne.

Les autres textes de cette newsletter traitent des préoccupations de la Suisse, non pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan économique et politique. Notre collaborateur libre Federico Franchini se penche ainsi sur les raisons pour lesquelles les entreprises suisses ont tant de mal à tourner le dos à la Russie.

Qui part, qui reste, qui interrompt ses activités? C'est moins une question de morale que de bilan, comme le montre notre enquête. L’atteinte à la réputation de l’entreprise est mise en balance avec les investissements réalisés. Il ne s'agit pas de moutons noirs et de moutons blancs, mais de chiffres rouges et de chiffres noirs, de limiter les dégâts.

Le plus grand problème de la Suisse reste la menace de pénurie d'énergie. Ce thème fait l’objet d’un débat permanent: toutes les solutions possibles sont discutées, de l'exploitation de gisements de gaz à l'intérieur du pays aux centrales géothermiques, en passant par le renoncement à l'énergie nucléaire. Mon collègue Simon Bradly a visité une installation pilote pour une centrale qui extrait de l'eau chaude des profondeurs de la terre et qui devrait bientôt alimenter 1000 ménages en électricité. Elle se trouve non loin des thermes de Lavey-les-Bains, où l'énergie du sol est aujourd'hui utilisée à des fins de bien-être.

Sur le plan politique, la Suisse revendique un rôle de leader dans cette guerre qui dure depuis plus de 100 jours. Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a des ambitions élevées: il a transformé sans hésitation la conférence sur les réformes en Ukraine prévue en juillet à Lugano en une conférence sur la reconstruction.

Une conférence qui laisse encore beaucoup de choses en suspens. Dans son analyse, mon collègue Balz Rigendinger met l'accent sur une question en particulier: celle de savoir si la Suisse, en revendiquant son rôle de leader, met les pieds dans le plat de la Commission européenne.

La Suisse neutre est-elle le bon parquet pour le lancement des négociations internationales - et la Suisse est-elle vraiment encore neutre? Ces discussions se poursuivent en Suisse et à l'étranger. Les malentendus ne manquent pas. Ma collègue Sibilla Bondolfi a condensé dans un article les bases juridiques de la neutralité, l'histoire et les positions sur la neutralité suisse et les a reliées à notre riche matériel d'archives. Et elle a apporté un éclairage juridique au débat actuel sur les livraisons de munitions et de chars en provenance d'Allemagne et du Danemark, interdites par la Suisse. Vous vous étonnez des atermoiements de la Suisse, de ses querelles permanentes sur l'image qu'elle donne d'elle-même? Alors c'est une lecture obligatoire.

