Pandémie: les Suisses retrouvent le moral

La vaccination obligatoire ne convainc pas les sondés, même pour le personnel médical directement en contact avec le coronavirus. Keystone / Alessandro Crinari

Même pluvieux, l’été semble avoir une influence sur la manière dont la population suisse perçoit la pandémie. Comme l’année dernière à pareille époque, un sondage Sotomo réalisé pour le compte de la SSR montre que son moral s’est amélioré. Attention toutefois: cet état d’esprit est très dépendant de l’évolution du nombre d’infections, et donc des vaccinations.

Ce contenu a été publié le 09 juillet 2021 - 17:00

De précédents sondages avaient montré de fortes variations dans le moral de la population, avec une vague d’optimisme en juin 2020, un moment de découragement en janvier 2021 et encore un petit coup de blues en mars. Mais désormais, l’optimisme semble avoir repris le dessus.

Sentiment de supériorité

Comment le sait-on? Tout simplement en consultant les réponses à une série de questions posées par les sondeurs. On constate notamment que l’évolution de l’économie est jugée bien meilleure et que les personnes interrogées ont moins peur de perdre leur travail ou de subir des conséquences financières.

«Les progrès de la campagne de vaccination, la baisse du nombre de cas ainsi que la poursuite des mesures de déconfinement ont désormais à nouveau contribué à une amélioration marquée de perception de la situation», note l’institut Sotomo.

Après une crise de doute à l’automne dernier, où la Suisse faisait figure de cancre en matière d’infections, la confiance est de retour. Pratiquement les trois quarts (73%) des sondés ont le sentiment que la Suisse s’en sort désormais mieux que le reste de l’Europe, comme c’était déjà le cas au début de la pandémie. Ce qui fait dire aux sondeurs qu’on assiste au retour d’un certain sentiment de supériorité «typiquement suisse».

Retour en grâce du gouvernement

L’émergence de la deuxième vague de la pandémie, à l’automne, avait fait bien pâlir l’aura du gouvernement. Mais la hausse de la confiance que la population place dans le Conseil fédéral, déjà perceptible en mars, est encore confirmée dans ce nouveau sondage. Désormais, plus de la moitié des sondés (54%) ont confiance en l’action du gouvernement.

Contenu externe

«Le fait que le Conseil fédéral ait repris le dossier en mains au début de l’année et que les mesures prises aient conduit à une réduction massive du nombre de cas et à la décongestion des hôpitaux ont visiblement un effet positif sur la réputation du gouvernement fédéral», commente l’institut Sotomo.

Les mesures de déconfinement présentées par le gouvernement sont notamment bien perçues. Si, en mars, presque la moitié des sondés (46%) pensaient que les mesures de fermeture allaient trop loin, cet avis n’est désormais plus partagé que par un tiers (33%) d’entre eux.

Peu de sympathie pour les mesures coercitives

Le bon moral actuel des Suisses est largement dû à la baisse du nombre des infections, des hospitalisations et des décès. Mais ces résultats pourraient ne pas durer. Aujourd’hui déjà, plusieurs régions ou pays aux prises avec le variant Delta imposent de nouvelles mesures de confinement.

Un taux élevé de vaccination semble être le meilleur moyen d’empêcher l’émergence d’une nouvelle vague. Mais en Suisse, après un boom initial, la campagne de vaccination ralentit. Selon le sondage, 60% des personnes interrogées ont déjà reçu au moins une dose et 3% sont prêtes à se faire vacciner immédiatement. En revanche, 12% préfèrent attendre et 25% n’ont pas l’intention de se faire vacciner.

Contenu externe

D’aucuns songent dès lors à rendre la vaccination obligatoire. Mais une telle idée n’a pas les faveurs de la population. Les sondeurs ont demandé s’il fallait imposer la vaccination au personnel soignant, un groupe de population pourtant particulièrement à risque. 38% des sondés y sont totalement opposés et 12% opposés, 5% sont sans opinion, tandis que 28% y sont plutôt favorables et 20% totalement favorables.

Une autre idée pour forcer la vaccination serait de faire passer les personnes non vaccinées à la caisse au cas où elles seraient malades du Covid. Mais là non plus, l’idée ne séduit pas: elle est refusée par plus de la moitié (59%) des personnes interrogées.

«Il n’est pas étonnant que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ne souhaitent pas participer aux coûts, remarque l’institut Sotomo. Ce qui est intéressant, c’est que les avis sont partagés même parmi les personnes prêtes à se faire vacciner: 26% sont clairement pour et 25% plutôt pour que les non-vaccinés participent aux frais de traitement. Le reste des sondés est indécis ou opposé.»

Un sésame indispensable

En attendant que la situation revienne à la normale, un certificat Covid basé sur une vaccination, un test négatif ou une guérison du Covid semble être le sésame indispensable pour participer à de grandes manifestations ou pour voyager à l’étranger.

Une majorité des personnes interrogées (61%) sont favorables à ce certificat. Les opposants représentent pour leur part 41% des avis exprimés, tandis que 4% sont sans avis. L’idée que le certificat représente un moyen détourné de rendre la vaccination obligatoire est l’argument le plus souvent évoqué par les opposants.

Le sondage Cette enquête a été réalisée par l’institut Sotomo pour le compte de la Société suisse de radio-télédiffusion (SSR), dont swissinfo.ch fait partie. Il s’agit du 8e sondage réalisé sur le thème de la pandémie depuis mars 2020. L’enquête a été menée en ligne entre le 1er et le 5 juillet auprès de 23’337 personnes dès 15 ans résidant dans toutes les régions linguistiques. La participation au sondage se faisant sur une base volontaire, les sondeurs ont utilisé des outils de pondération statistiques pour lui donner un caractère représentatif. La marge d’erreur annoncée est de +/- 1,3 point. End of insertion