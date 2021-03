Les Suisses convaincus par l’accord de libre-échange avec l’Indonésie

Un travailleur indonésien récolte les fruits du palmier à huile au nord de Sumatra, en Indonésie. Keystone / Dedi Sinuhaji

L’avenir des relations commerciales entre la Suisse et l’Indonésie se précise. Les premières tendances de ce dimanche de votations fédérales indiquent que l'accord de libre-échange est en passe d'être accepté par les citoyennes et les citoyens.

L'utilité de l'accord de libre-échange entre la Suisse et l’Indonésie semble convaincre le peuple. Après le dépouillement des premiers résultats du vote ce dimanche, les tendances de l'institut gfs.bern indiquent que le résultat se dirige vers un «oui», donc que plus de 55% des votants seraient favorables au traité.

Le dernier sondage montrait qu’une courte majorité des citoyennes et des citoyens avait l’intention d’accepter cet accord. 52% pensaient voter «oui» alors que 41% prévoyaient de voter «non».

L’accord de libre-échange avec l’Indonésie vise à faciliter les exportations suisses en levant la quasi-totalité des taxes douanières et certains obstacles techniques. Les droits de douane sont aussi supprimés pour les marchandises industrielles importées en Suisse. Des réductions de tarifs sont prévues pour certains produits agricoles, par exemple l’huile de palme dont l’Indonésie est le premier exportateur mondial.

L’accord contient un article spécifique sur le développement durable, dans lequel les parties s’engagent à préserver l’environnement ainsi qu’à respecter les droits humains et les droits des travailleurs. Il est spécifié que l’huile de palme ne pourra bénéficier d’un rabais des taxes douanières que s’il est produit de manière durable.

Polarisation gauche-droite

Le gouvernement, le Parlement, les partis de droite et du centre, ainsi que les milieux économiques soutiennent ce traité. Ils estiment que le texte offre des avantages potentiels aux entreprises suisses en Indonésie et leur permet de rester concurrentielles par rapport aux sociétés basées dans l’Union européenne. Les partisans soulignent également le caractère innovant de cet accord, qui intègre pour la première fois des critères de durabilité.

Le référendum a été lancé par viticulteur genevois Willy Cretegny. Il est soutenu par les partis de gauche, les jeunes verts, les jeunes socialistes, les jeunes pour le climat, ainsi que des associations d’agriculteurs et de défenseurs de l’environnement. Les opposants dénoncent le principe même du libre-échange, qui pousse à la surconsommation et est néfaste pour la planète. Ils ne veulent pas non plus encourager la production d’huile de palme, car celle-ci provoque la destruction de parties importantes de la forêt tropicale en Asie du Sud-Est.

Les importations d’huile de palme en Suisse D’après l’Office fédéral de l’agricultureLien externe, la Suisse a importé en 2018 24'272 tonnes d’huile de palme, ce qui représente 22% de l’ensemble des oléagineux importés. Des quantités qui restent relativement stables: au cours des dix dernières années, les importations d’huile de palme étaient en moyenne de 26’509 tonnes. La Malaisie est le principal pays de provenance. En 2018, 22% des importations d’huile de palme venaient de cet État. Les importations d’Indonésie sont en revanche très faibles, de l’ordre de 1%, alors que ce pays est le premier exportateur mondial de ce produit. L’Office fédéral de l’agriculture constate ces dix dernières années une forte hausse des importations d’huile de palme en provenance des pays en développement les plus pauvres. Cette part est passée de 11% en 2008 à 44% en 2018. Cela signifie que près de la moitié de toutes les importations d’huile destinée à l’alimentation humaine en Suisse provient de pays en développement. End of insertion