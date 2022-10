Le 21e siècle sera marqué par l'évolution rapide de la science. Les décideurs doivent envisager et développer des solutions fiables et résilientes pour faire face à l'impact des percées scientifiques. La prospérité future de la société étant en jeu, des mesures diplomatiques réactives et flexibles sont la clé du succès.

GESDA

Le rassemblement annuel de la Fondation GESDA - le Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit, ou GESDA Summit, qui se déroule cette année du 12 au 14 octobre, favorisera une action multilatérale globale, tenant compte du rythme de la science, de la nécessité d'accélérer l'accès de tous à ses bénéfices, et de l'impact de la situation géopolitique internationale. Avec GESDA, la science et la diplomatie disposent d'un environnement de confiance et d'un courtier honnête.

GESDA y travaille en forgeant de nouvelles voies de collaboration pour les communautés scientifiques, diplomatiques, d'impact et les citoyens, en particulier dans un monde qui a besoin que la plupart des gens puissent bénéficier des avancées de la science. Des questions complexes, telles que la façon dont l'IA pourrait conduire à une meilleure santé, l'élaboration d'une politique sur les organoïdes, l'opportunité d'utiliser des applications de géo-ingénierie et l'évolution des cyberconflits, ont un impact sur ce que signifie être humain, sur la façon dont nous interagissons avec les autres et sur la façon dont nous vivons sur la planète.

