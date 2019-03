L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a officiellement lancé les festivités qui marqueront ses 50 ans d’existence. En un demi-siècle, de nombreuses percées scientifiques et découvertes ont été réalisées à l’EPFL, dont certaines d’une portée mondiale.

Plusieurs événements sont prévus tout au long de l’année pour célébrer ce demi-siècle. La plupart de ceux qui sont destinés au grand public auront lieu en automne: portes ouvertes les 14 et 15 septembre avec quelque 30’000 visiteurs attendus, journée consacrée à l'«open science» le 18 octobre.

Nouveau logo

Pour le lancement symbolique de son anniversaire, l’EPFLLien externe s’est dotée d'une nouvelle identité visuelle. Simple et sophistiqué à la fois, son nouveau logo se concentre sur les quatre lettres «EPFL» et la couleur rouge pour symboliser la Suisse.

«Nous voulions incarner une jeune école suisse, à la fois hautement dynamique, exploratoire et technologique, avec un rayonnement international. En somme, une start-up qui a grandi vite et qui passe à l’âge adulte», explique Martin Vetterli, président de l’EPFL.

Une nouvelle agora a aussi été inaugurée pour l’occasion. Cette structure ouverte à tous accueillera aussi des spectacles, du théâtre et de la musique.

Une longue histoire

L’EPFL est née d'une initiative privée qui a rassemblé en 1853 onze élèves sur les bancs de l'Ecole spéciale de Lausanne. Elle changera de nom plusieurs fois avant de devenir l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne.

Mais le grand tournant intervient le 1er janvier 1969, lorsque le site lausannois est transformé en Ecole polytechnique fédérale. Le Parlement avait unanimement accepté la création d’une seconde EPF – la première étant celle de Zurich – en 1968.

En 50 ans, l’EPFL a vu son campus déménager et s’agrandir, ses domaines d’enseignement s’étendre, son nombre d’étudiants se multiplier par 10, son rayonnement s’étendre à l’international et en Suisse, avec la création de sites à Genève, Fribourg, Neuchâtel et en Valais.

Succès

L’EPFL est régulièrement classée parmi les 25 meilleures universités au monde. De nombreuses découvertes y ont été réalisées, dont certaines ont débouché sur la reconnaissance internationale ou un succès commercial. Citons notamment:

La souris informatique (fin des années 1970): développée dans le laboratoire de Jean-Daniel Nicoud, la souris suisse s’est imposée grâce au fait que son design ergonomique a été intégré dès le départ. Cette invention a mené à la création de Logitech, qui compte aujourd’hui 9000 employés dans le monde.

développée dans le laboratoire de Jean-Daniel Nicoud, la souris suisse s’est imposée grâce au fait que son design ergonomique a été intégré dès le départ. Cette invention a mené à la création de Logitech, qui compte aujourd’hui 9000 employés dans le monde. Le robot Delta (1985): inventé par le Vaudois Reymond Clavel à l’EPFL, il est aujourd’hui un standard industriel, notamment pour ranger des pralinés dans les boîtes.

inventé par le Vaudois Reymond Clavel à l’EPFL, il est aujourd’hui un standard industriel, notamment pour ranger des pralinés dans les boîtes. Les cellules Grätzel (1991): destinées à la production solaire d’électricité, elles sont inspirées du processus de photosynthèse à l’œuvre dans les feuilles des plantes. Leur principe se décline désormais dans les cellules en pérovskites, un domaine en plein essor.

destinées à la production solaire d’électricité, elles sont inspirées du processus de photosynthèse à l’œuvre dans les feuilles des plantes. Leur principe se décline désormais dans les cellules en pérovskites, un domaine en plein essor. Le langage informatique Scala (2003): développé à l’EPFL par Martin Odersky, il se veut une simplification des langages utilisés jusqu’ici (Java entre autres), en combinant une approche orientée objet et une approche fonctionnelle. Il est aujourd’hui notamment utilisé par Twitter, Apple, beaucoup de médias (Guardian, New York Times, Huffington Post), LinkedIn, UBS, AirBnB et Zalando.

développé à l’EPFL par Martin Odersky, il se veut une simplification des langages utilisés jusqu’ici (Java entre autres), en combinant une approche orientée objet et une approche fonctionnelle. Il est aujourd’hui notamment utilisé par Twitter, Apple, beaucoup de médias (Guardian, New York Times, Huffington Post), LinkedIn, UBS, AirBnB et Zalando. La stimulation ciblée: en conjuguant une invention de l’EPFL – des électrodes souples «e-Dura» pouvant être implantées sur la moelle épinière –, des recherches sur la reconstruction nerveuse à la suite d’un traumatisme et un système de stimulation électrique ciblée, des chercheurs de l’EPFL et des médecins du CHUV ont pu faire remarcher l'an dernier des patients paralysés.

