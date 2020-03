Droits d’auteur

Appel aux voyageurs à l'étranger 21. mars 2020 - 11:02 Un appel urgent du Conseil fédéral aux voyageurs à l'étranger: Le Conseil fédéral appelle les voyageurs suisses à rentrer au pays. Pour permettre à la Confédération d'aider les personnes bloquées à l'étranger, elles doivent s'inscrire très rapidement sur l'application «Travel Admin App» (Android / iPhone). Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) pourra ainsi prendre contact avec les personnes concernées. «Nous devons savoir, où se trouvent les Suisses, afin de pouvoir organiser les rapatriements», dit le responsable de la communication du DFAE. Dans le même temps, tous ceux qui sont déjà rentrés doivent supprimer leur inscription au voyage. Cet appel ne concerne pas les Suisses de l’étranger qui résident de manière permanente à l'étranger.