La machine et la morale

Les technologies numériques et connectées ouvrent d’immenses horizons à l’économie et à la société, mais posent aussi des problèmes éthiques – à l’instar de la reconnaissance faciale. La Suisse, un des pays leaders dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), est mise au défi.

Ce contenu a été publié le 07 décembre 2020 - 16:01

Emplois perdus à cause de l’automatisation, création de «bulles» sur les réseaux sociaux, publicités ciblées, protection des données, reconnaissance faciale, vidéos truquées, cybersécurité et utilisation abusive des technologies de l’IA: la numérisation a apporté un nombre sans précédent de nouveaux défis éthiques.

On a peine à simplement imaginer tout ce qui pourrait arriver si l’IA tombait entre de mauvaises mains. Ainsi, les nations du monde n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de règles strictes pour les robots tueurs. Les discussions menées pendant des semaines aux Nations Unies à Genève n’ont toujours pas abouti.

Il est vrai que pour l’instant, il n’existe pas encore de telles armes pleinement autonomes. Mais selon celles et ceux qui militent contre, les dépenses massives engagées dans ce domaine et les progrès rapides de l’IA et d’autres technologies-clé laissent prévoir qu’elles pourraient être engagées au combat d’ici quelques années.

La Suisse est un des pays les plus avancés dans le développement de l’IA. Par intelligence artificielle, on entend un logiciel qui apprend à penser et à décider comme un humain. Le processus d’apprentissage est basé sur le traitement de grandes quantités de données.

De nombreuses start-ups en Suisse développent de tels systèmes d’apprentissage - sous forme de robots, d’applications ou d’assistants numériques - censés nous faciliter la vie grâce au Big Data. Ces entreprises sont constamment confrontées à des questions éthiques. Question sous-jacente: elles veulent avant tout vendre leurs technologies, alors où la ligne rouge se situe-t-elle?

Le problème devient particulièrement évident à l’interface entre recherche et application concrète. Par exemple, les universités suisses participent entre autres à des projets financés par l’armée américaine. Cela va des caméras de surveillance aérienne aux drones de reconnaissance autonomes.

La Suisse se place

La Suisse entend être pionnière en matière de normes éthiques en rapport avec l’IA. Cependant, même pour des utilisations simples, elle échoue dans la collaboration avec d’autres pays.

Ce fut le cas avec l’application Swisscovid, pour le suivi et la limitation des infections au coronavirus. Le litige portait sur la question du lieu de stockage des données – centralisé ou seulement sur le portable de l’utilisateur (comme dans la solution suisse).

Par où la Suisse peut-elle donc commencer dans sa tentative d’assumer le rôle le leader qu’elle souhaite avoir? Le Swiss Digital Trust Label, qui doit renforcer la confiance des utilisateurs dans les nouvelles technologies, constitue un essai. L’idée est de fournir plus d’informations sur les services numériques, de créer la transparence et de garantir le respect des valeurs éthiques.

«Le label doit contribuer à ce qu’un comportement éthique et responsable devienne également un avantage concurrentiel pour les entreprises», explique Niniane Paeffgen, directrice de la Swiss Digital Initiative, à l’origine du Swiss Digital Trust Label.

Il existe un large consensus sur le fait qu’il faut des règles et des définitions claires sur là où l’on doit placer les limites éthiques. Le Conseil fédéral a créé un groupe de travail «Intelligence Artificielle» et, à fin novembre 2020, il a adopté des lignes directrices pour l’administration fédérale.

«Il est important que la Suisse exploite les potentiels que recèlent les nouvelles possibilités offertes par l’intelligence artificielle», peut-on lire dans le rapport du groupe de travail au gouvernement. «Pour ce faire, il convient de créer un cadre optimal lui permettant de s’établir et de s’imposer comme l’un des pays leaders de l’innovation en matière de recherche, de développement et d’application de l’IA. Dans le même temps, nous devons répondre aux risques liés à la mise en œuvre de l’IA et prendre les mesures nécessaires en temps utile».

À chacun sa morale

Beaucoup souhaitent une norme mondiale contraignante. Ainsi, le Parlement européen s’occupe aussi activement de la question des opportunités et des risques de l’IA. Et un groupe d’experts de la Commission de Bruxelles a présenté à fin 2018 des «Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance».

En fait, il existe déjà de nombreux documents et prises de position de ce type un peu partout. Mais aucun ne dit la même chose. Le Health Ethics and Policy Lab de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a mené une analyse systématique de tous les textes jugés pertinents: sur 84 documents recensés, il n’a pas trouvé un seul principe éthique commun.

Au vu des différences entre les valeurs d’un pays à l’autre, il est hautement improbable que l’on arrive à une réglementation de l’IA valable dans le monde entier. Cependant, on retrouve certaines valeurs fondamentales dans plus de la moitié des déclarations recensées: transparence, justice et équité, prévention des dommages, responsabilité, protection des données et sphère privée.

À l’EPFZ, un nouveau centre de l’IA veut se concentrer au moins sur les valeurs morales européennes. Toute la recherche sur l’IA menée dans l’École doit y être regroupée. Il s’agit de placer l’homme au centre des réflexions comme l’explique dans une interview Alexander Ilic, directeur du nouveau centre.

«La personne qui conçoit quelque chose de nouveau porte également une certaine responsabilité. C’est pourquoi il est important pour nous de contribuer à façonner ce dialogue et de laisser nos valeurs européennes s’exprimer dans le développement des applications de l’IA», dit Alexander Ilic.

L’argument principal pour l’utilisation de l’intelligence artificielle est probablement qu’elle peut nous simplifier la vie. Surtout avec des systèmes qui nous aident à gagner du temps. Dans le meilleur des cas, l’IA peut même sauver des vies humaines, par exemple en combinaison avec un drone de sauvetage, capable de travailler dans les endroits les plus difficiles d’accès.

En outre, l’IA pourrait aussi contribuer à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Le think tank du Parlement européen estime le potentiel de réduction entre 1,5 et 4% d’ici 2030. Ce qui correspondrait en gros au total des émissions du trafic aérien.

«Transformer les systèmes pose de nombreux défis dans les domaines de l’approvisionnement en énergie, de l’alimentation, du logement et des transports», écrit le groupe de travail IA de la Confédération. Pour lui, l’intelligence artificielle est «une technologie centrale pour répondre à ces défis».

Avec la pandémie de coronavirus, de nombreux services sont passés au numérique presque du jour au lendemain. Cela a donné un véritable coup de fouet à l’IA au quotidien. Par exemple, avec l’engagement de robots pour désinfecter les surfaces dans des bâtiments publics comme les écoles et les hôpitaux.

La crainte pour les emplois

De nombreuses personnes n’en sont pas moins critiques envers l’IA. Pour le regretté astrophysicien Stephen Hawking, l’intelligence artificielle était «soit la meilleure, soit la pire chose qui puisse jamais arriver à l’humanité». L’IA et les robots pourraient menacer non seulement les emplois, mais les humains eux-mêmes, craignent ceux qui dénoncent les «robots-tueurs».

Dans la société aussi, le scepticisme monte. L’industrie est déjà en pleine révolution: le Big Data, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, les imprimantes 3D modifient les exigences imposées aux travailleurs. Les tâches simples sont de plus en plus confiées à des machines.

On s’attend donc à ce que l’utilisation de l’IA dans les entreprises conduise rapidement à une rationalisation drastique des tâches. Les recherches montrent que plus de la moitié des travaux actuellement effectués par l’homme pourraient l’être plus rapidement et plus efficacement par des systèmes automatisés.

Le chercheur suisse Xavier Oberson propose donc de taxer les robots quand ils accomplissent un travail traditionnellement dévolu à l’homme. Selon lui, les revenus de cet impôt sur les robots devraient être affectés à la sécurité sociale et à la formation des chômeurs.

Et les consommateurs? Où se situent-ils dans ce vaste débat? Il semble qu’ils se montrent le plus souvent sceptiques à l’égard des applications de l’IA. Selon des études, leur premier souci n’est toutefois pas la capacité de l’IA à contrôler, voire éliminer l’humanité, mais plutôt la sécurité de leurs propres données. Les producteurs sont donc de plus en plus sous pression pour rendre leur technologie transparente pour les utilisateurs.

L’expert Alexander Ilic cite un exemple tiré des objectifs de son centre de l’IA: «Nous voulons montrer, en dialogue avec le public, ce que l’IA peut réellement accomplir. Il existe de nombreux exemples concrets. Notamment ce qui se passe dans le domaine de la médecine et de la santé numérique. Cela concerne tout le monde, est facile à comprendre et apporte de nombreux changements positifs. Mais nous voulons aussi montrer que l’intelligence artificielle soutient les gens, elle ne les remplace pas».