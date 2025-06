Les visites médicales à domicile, une alternative aux urgences en plein essor

Des services de visite médicale à domicile existent à Genève, Vaud et Fribourg. Dans quel cas peut-on faire appel à ces médecins et à quel prix? L’émission On en parle s’est penchée sur un marché en plein développement.

4 minutes

Bastien von Wyss, Isabelle Fiaux, RTS

Attendre à la maison la visite d’un médecin si le sien n’est pas disponible ou que l’on ne peut pas se déplacer, c’est possible dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg. Ces services fonctionnent parfois 7 jours sur 7, 24h sur 24 ou avec des horaires élargis, par exemple de 7h à 23h.

Plus cher qu’un rendez-vous chez le médecin, moins que les urgences

Le système Tarmed permet de facturer la consultation à domicile en tant que « visite ». La première période de 5 minutes coûte plus de points que celle d’une consultation en cabinet, mais les périodes suivantes sont au même prix. De plus, le médecin peut facturer le temps de déplacement au même prix que la consultation. La visite à domicile est donc plus chère. Le tout est remboursé par l’assurance de base avec la participation des patients et patientes, selon la franchise choisie et la quote-part.

Selon les entreprises contactées par On en parle, les critères qui permettent de demander une visite à domicile varient. L’association des assureurs prio.swiss explique pour sa part que « l’impossibilité de se déplacer » ou « un certain degré d’urgence » peuvent justifier ce genre de prise en charge.

Et la taxe d’urgence? « Le Tarmed nous permet de facturer la taxe d’urgence lorsque le médecin doit changer son emploi du temps pour agir immédiatement », explique Alvaro Nieto, directeur de MedHome, un service de médecins à domicile à Fribourg dans l’émission On en parle. « Notre unité mobile se déplace de maison en maison. Dans le cadre d’une visite traditionnelle, Tarmed permet de facturer l’aller-retour. Dans notre cas, ce n’est pas nécessaire car le médecin se déplace d’une visite à l’autre. »

Le directeur précise: « Nous intervenons dans des situations où la seule autre solution est d’aller aux urgences. C’est là qu’une visite à domicile est moins chère. L’objectif est de désengorger les urgences et traiter en ambulatoire ce qui peut l’être. Les urgences vitales sont adressées à l’hôpital. »

Une offre complémentaire aux médecins de garde

Selon la docteure Séverine Oppliger-Pasquali, présidente de la Société vaudoise de médecine, ces entreprises ne représentent pas une concurrence mais plutôt une ressource et une aide. Dans certaines régions, elles collaborent déjà avec les médecins de garde en les déchargeant. Les généralistes voient généralement d’un bon œil le soutien des services à domicile pour pouvoir se concentrer sur leur patientèle, car quand ils sont de garde, ils ne sont pas à leur cabinet.

Appeler, mais pas pour n’importe quoi

« N’importe qui peut nous appeler, mais pas pour n’importe quoi. Nous sommes soumis à un principe d’économicité par Tarmed », explique Alvaro Nieto. « Nous avons un service de tri téléphonique dans lequel vous êtes reçu par un ou une soignante, qui va établir le degré d’urgence. Ensuite, il ou elle va déterminer si un médecin à domicile est la meilleure solution. Si vous rencontrez des difficultés à vous déplacer, il vaut mieux envoyer un médecin. S’il y a urgence et que votre médecin traitant ne peut pas vous voir dans les deux ou trois jours qui suivent, nous nous occupons de la situation aiguë et faisons un rapport que nous transmettons au médecin traitant, qui poursuivra le traitement. »

Est-ce que les enfants sont aussi pris en charge? « À partir de 8 ans, mais nos médecins sont spécialisés dans le traitement des adultes », précise Alvaro Nieto.

