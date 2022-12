Ce que Charlie Chaplin nous dit encore aujourd’hui

Plus de 20 ans d'expérience dans le journalisme. Diplômée de la faculté de journalisme de l'Université d'État de Moscou et de l'Institut français de presse de Paris. Ancienne présentatrice de télévision et de radio en France et en Russie. Domaines d'expertise: relations internationales et droits humains. J'ai interviewé des présidents, des prisonniers politiques et des rock stars.