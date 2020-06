Le jour où les femmes suisses ont exprimé leur colère

Copyright Iris Stutz

Monika Flückiger

Caroline Minjolle

Mercedes Riedy

Caroline Minjolle

Danielle Liniger / Francesca Palazzi

Annette Boutellier

Nora Rupp

Sabine Rock

Le 14 juin 2019, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en Suisse pour réclamer l'égalité hommes-femmes. Trente et une femmes photographes ont décidé de documenter la grève de leur point de vue.

Helen James Née en Angleterre, je vis en Suisse depuis 1994. J’ai suivi une formation de designeuse graphique à Zurich de 1997 à 2002. Plus récemment, je suis passée à la rédaction photo et j’ai rejoint l’équipe de swissinfo.ch en mars 2017. Plus

Les manifestations colorées et les bruyantes protestations dans tout le pays ont eu lieu 28 ans après la première grève des femmes suisses de 1991. Elles ont suscité l'intérêt médiatique dans le monde entier. Cette grève a conduit à un débat plus large sur les inégalités et la discrimination auxquelles les femmes sont confrontées, que ce soit sur le marché du travail ou à la maison.

La photographe bernoise Yoshiko Kusano a eu l'idée de documenter la grève des femmes de manière exhaustive et selon une perspective féminine. Plus de 30 photographes se sont jointes à elle pour tenter de capturer l'ambiance et l'atmosphère de la journée. Cette galerie est une sélection des résultats de cette collaboration.

Un livre de photos plus complet, intitulé «Wir» (Nous), sera publié cette année.