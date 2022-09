L'économie circulaire, ou comment donner une seconde vie aux objets

L'économie circulaire vise à éviter l'utilisation de matières premières précieuses et la production de biens qui finissent à la décharge. Les produits sont plutôt réparés, réutilisés et recyclés. Cette vidéo montre comment le processus fonctionne en Suisse, un pays doté de peu de matières premières, qui sait recycler mais génère aussi une des plus grandes quantités de déchets en Europe.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2022 - 08:56

Michele Andina Cinéaste documentaire et d’animation bernois, Michele a étudié le cinéma à la Haute école des arts de Zurich. Il travaille comme journaliste vidéo pour swissinfo.ch depuis 2004 et s’intéresse particulièrement au développement de nouveaux formats vidéos pour les appareils mobiles, combinant animation et style documentaire.

Divers obstacles entravent le développement d'une économie circulaire et empêchent une utilisation efficace des ressources, comme le souligne un rapportLien externe du Conseil fédéral de mars 2022. Ce dernier examine actuellement des solutions pour y remédier. Le potentiel d'amélioration est particulièrement élevé dans les domaines de la construction et du logement, de l'agriculture et de l'alimentation, des transports, de la construction mécanique et de l'industrie chimique.

Examinons de plus près certaines de ces possibilités: le rapport suggère par exemple que les entreprises de construction utilisent des composants existants et des matériaux recyclés. Des opportunités commerciales existent également du côté des services de réparation et de location, ainsi que des plateformes de partage.

D'autres exemples existent dans l'agriculture: les sous-produits de la mouture des céréales ou de la production de fromage peuvent être utilisés pour nourrir les bovins et les porcs. Un élevage de crevettes suisse utilise la chaleur résiduelle de la production de sel pour chauffer ses bassins, tout en renvoyant l'eau fraîche dans la mine de sel où il se trouve.

L'économie circulaire était également l'un des principaux sujets du symposiumLien externe suisse sur l'économie verte 2022. L'événement, qui s'est déroulé les 7 et 8 septembre, a rassemblé des représentantes et représentants de l'économie, de la politique, de la recherche et de la société civile pour discuter d'idées et de projets en faveur du développement durable.

Texte et vidéo traduits de l'anglais par Emilie Ridard