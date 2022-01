Du Rwanda à Genève, l’action politique au service de l’environnement

La Rwandaise Zaninka Ntagungira est venue à Genève pour étudier la manière dont la politique environnementale permet de lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Des connaissances qu'elle entend désormais mettre en oeuvre dans son pays d'origine.

Zaninka Ntagungira a obtenu cet été son master à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève. Elle travaille aujourd’hui pour Climate Action Accelerator, une association à but non lucratif qui vise à stimuler l’adoption de solutions pour le climat dans l’humanitaire, la santé et l’éducation. Même si sa vie et son emploi à Genève lui plaisent, elle envisage de retourner bientôt dans son pays d’origine, le Rwanda, pour travailler sur la politique environnementale du pays.

La deuxième plus grande ville de Suisse compte environ 750 organisations non gouvernementales (ONG) et 177 missions diplomatiques et accueille des organisations internationales telles que le siège européen de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Plus de 32’000 personnes venues du monde entier travaillent dans ces organisations. Dans notre rubrique «Genève internationaleLien externe», nous brossons le portrait de certaines d’entre elles.