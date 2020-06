Les Roms dans l'objectif du photographe suisse de l'année

Quand Danut venait à Lausanne, il dormait le plus souvent possible dehors afin d’économiser les 5 francs qu’il aurait dû payer pour bénéficier d’un lit dans l'un des lieux d’accueil lausannois. © Yves Leresche

De 2010 à 2019, les migrants roms effectuaient régulièrement des allers-retours entre la Suisse et leur pays d’origine via les lignes de bus internationales. Le prix du billet était de 100.- à 150.- pour un trajet et ils devaient payer leurs bagages au poids. © Yves Leresche

Danut chez lui avec un de ses fils, dans son village près de Blaj au centre de la Roumanie. © Yves Leresche

Une fois par mois, au village, le postier délivre les allocations familiale (l'équivalent d'environ 10 francs suisses par enfant) à Danut et à ses voisins, tous membres de la minorité rom. © Yves Leresche

Florin et Rita avaient pris l’habitude de dormir sous un pont à l’abri de la pluie, mais ils ont été chassés par les policiers lausannois qui les ont amendés plusieurs fois pour «camping sauvage». Une amende de ce type leur coûtait 120.- francs suisses par personne. © Yves Leresche

À 22 heures, Florin et Roberto ressortent les bagages qu’ils ont consciencieusement cachés. Ils les confieront à l’aube à leur cousin qui rentre avec le prochain bus pour la Roumanie. © Yves Leresche

Rita avait ses habitudes au centre-ville de Lausanne: elle mendiait régulièrement dans la rue piétonne qui mène au Mac Donald's. © Yves Leresche

Florin, le mari de Rita, avait choisi l’entrée de la poste de Saint-François pour mendier. Dès février 2013, en raison du nouveau règlement sur la mendicité à Lausanne, il a dû se résoudre à s’éloigner de 5 mètres de la porte. © Yves Leresche

De retour dans leur village en Roumanie, Florin et Rita sont accueillis par leurs enfants. © Yves Leresche

Une matinée dans la maison de Florin et Rita: leur fils aîné, Samir, est resté au lit alors que son petit frère, Remus, est parti tôt pour l’école. © Yves Leresche

Certains migrants roms de passage à Lausanne dormaient dans leurs voitures sur des parkings. Faute d’argent, ils réparaient eux-mêmes leurs véhicules. Ici une voiture achetée lors de leur séjour en Pologne près de Kotowice. © Yves Leresche

Après une journée de mendicité, Maria et sa fille Leana se reposent à l’extérieur de Lausanne, près du lac. © Yves Leresche

Leana mendiait sur le Grand-Pont, juste en haut des escaliers qui descendent vers le métro lausannois. © Yves Leresche

Après un séjour de 3 mois à Lausanne, Maria et ses deux filles, Leana et Tuta, sont rentrées dans leur village à l’occasion de la fête la plus importante pour elles: la Pâque orthodoxe. © Yves Leresche

Lors de leurs réguliers séjours à Lausanne, Mirela et Roberto dormaient presque toujours dehors. © Yves Leresche

La police lausannoise amendait souvent les migrants roms de passage à Lausanne, ici Robert et Mirela, accompagnés par d’autres personnes de leur village. Les contraventions pour «camping sauvage», «faire du feu», «dormir dans sa voiture» ou «occupation de maison abandonnée» allaient de 100.- à 250.- francs suisses. Chaque Rom avait facilement, au fil des ans, entre 2000.- et 20'000.- d’amendes accumulées. © Yves Leresche

Au mois de décembre 2014, Mirela mendie au centre-ville de Lausanne. © Yves Leresche

Harcelés par la police lausannoise qui les amendait, Mirela et Roberto ont cherché des solutions pour dormir dans la forêt. © Yves Leresche

Lors de ses multiples retours au pays, Roberto retrouve ses quatre enfants qui l’attendent souvent durant des mois. © Yves Leresche

A l’aube, Adam dit «Rococo», 73 ans, dort paisiblement dans un bosquet près d’un parking où le reste de sa famille dort dans une voiture. © Yves Leresche

Rococo mendiait devant les magasins de grandes marques au centre-ville de Lausanne. © Yves Leresche

Rococo avec son chapeau traditionnel fait une discours lors du mariage d’un de ses petits-fils. © Yves Leresche

Rococo dans sa petite maison en Roumanie. © Yves Leresche

Yves Leresche a suivi durant cinq ans les Roms qui pratiquaient la mendicité à Lausanne avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. Ses images montrent le quotidien de ces familles en Suisse et chez elles en Roumanie.

Yves Leresche, photographies, et Marie Vuilleumier, texte

Autre langue: 1 Português (pt) "Ciganos: a busca incansável pelo paraíso"

«Ils sont infatigables, car ils sont toujours à la recherche du lieu où ils pourront gagner le plus d’argent, puis ils se font chasser et tentent leur chance ailleurs, encore et encore». Le photographe Yves Leresche s’est immergé dans le quotidien des Roms qui mendiaient à Lausanne entre 2009 et 2015, avant que cette pratique ne soit interdite. Son travail intitulé «Roms, la quête infatigable du paradis» montre la vie de ces personnes dans la rue en Suisse, mais également chez elles, en Roumanie.

Yves Leresche habite à Lausanne et travaille comme photojournaliste indépendant depuis 1991. Il vient de remporter le Swiss Press Photo Award 2020 pour ses images de la grève des femmes du 14 juin 2019. End of insertion

«Je photographie les Roms dans les Balkans depuis les années 90 et, avec la chute du communisme, je me suis inquiété de leur évolution, raconte Yves Leresche. Lorsqu’ils sont arrivés à Lausanne, dans ma ville, on les a vite accusés d’être exploités par des mafias et d’être de faux mendiants et cela m’a indigné, car je savais que c’était faux.» Afin de montrer la véritable vie de ces personnes, le photographe commence à les suivre. Il dort dehors avec eux, les accompagne lorsqu’ils mendient et fait de multiples allers-retours en Roumanie.

Les stéréotypes négatifs péjorent leur accès au marché du travail

«C’était important pour moi de montrer à la fois leur quotidien en Suisse et en Roumanie, pour que l’on comprenne qu’ils ne sont pas exploités, précise Yves Leresche. Il s’agit de familles qui viennent d’elles-mêmes chercher ici de quoi survivre chez elles». L’interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud, entrée en vigueur en novembre 2018, a précipité ces «vrais mendiants» dans une précarité encore plus grande et les a forcés à partir du jour au lendemain pour tenter de trouver d’autres solutions, a constaté le photographe. «Certains ont passé presque dix ans en Suisse, l’interdiction a cassé d’un coup les liens qu’ils construisaient difficilement et qui auraient pu déboucher sur du travail.»

Yves Leresche observe que le schéma est toujours le même: les Roms arrivent dans une ville, médias et politiciens instrumentalisent l’existence de prétendus réseaux mafieux et les interdictions tombent, soi-disant pour «protéger les mendiants».

Ces stéréotypes, causés par une méconnaissance de leur situation, provoquent le rejet de notre société et un repli communautaire de leur part, regrette le photographe. Sans espoir de trouver du travail et dans l’urgence, les Roms se déplacent à nouveau pour mendier afin de gagner assez d’argent pour la survie de leur communauté.

«Cette migration économique faite d’allers-retours déroute toutes les stratégies d’intégration des pays occidentaux, explique Yves Leresche. C’est aussi cela qui me fascine, cette incompréhension culturelle: on a de la peine à comprendre ce que vivent les Roms et eux ont de la peine à comprendre le fonctionnement de notre système.»