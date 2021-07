Parler librement dans une société non libre

Établir une organisation médiatique indépendante à Cuba comporte de nombreux défis. Mais cela n’effraie pas Jessica Dominguez Delgado, notre deuxième «voix de la liberté dans le monde».

Ce contenu a été publié le 01 juillet 2021 - 13:28

Cuba est notoirement sous-performant en matière de libertés fondamentales et de droits humains. Cet État communiste à parti unique continue de refuser la liberté de la presse et la liberté d'expression, tandis que les citoyennes et les citoyens de même que les journalistes professionnels sont constamment empêchés de couvrir les affaires publiques et de proposer des changements politiques. Toutefois, en dépit de ces restrictions, de nombreux Cubains font de leur mieux pour contribuer à l'amélioration de la société cubaine, dans la mesure de leurs moyens.

Journaliste de 30 ans née et basée à La Havane, la capitale cubaine, Jessica Dominguez Delgado, participe à un projet journalistique créé il y a sept ans avec le soutien de RNW, le partenaire néerlandais de SWI swissinfo.ch, appelé elTOQUE. Jessica dirige l'unité de fact-checking du magazine en ligne DeFacto. Dans le cadre de notre série «les voix de la démocratie dans le monde», elle nous fait part de son expérience et de son point de vue en tant que membre d'une nouvelle génération de journalistes cubains qui ont pu utiliser l'internet d'une manière qui permet à l'île des Caraïbes de se connecter au monde plus ouvertement qu'auparavant.

Il existe des divergences dans la manière dont Cuba fait fonctionner son système de gouvernement non démocratique et autocratique. Alors que la nouvelle constitution de 2019 interdit formellement les organisations médiatiques indépendantes, elTOQUE montre par l’exemple que c'est encore possible dans la pratique. Des approches similaires ont été adaptées dans l'économie cubaine: Jessica décrit une lutte permanente entre les ambitions anachroniques des dirigeants du parti communiste et les réalités sociétales et économiques sur le terrain.