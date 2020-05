Une étudeLien externe publiée en février dernier estime le potentiel de production mondiale de carburant solaire par méthode thermochimique sur les territoires adaptés. Les régions désertiques proches de l’équateur sont les plus propices. Selon Christoph Falter, auteur de l’étude et chercheur à l’institut Bauhaus-Luftfahrt, l’Australie à elle seule pourrait produire un volume de carburant solaire équivalent à «20 fois la consommation mondiale actuelle de l’aviation à un coût situé entre 1,86 et 1,91 euro par litre.»

«On a vraiment là quelque chose qui démontre de façon solide qu’il y a un intérêt pour ce que l’on fait. De l’intérêt même pour acheter le produit», se félicite Gianluca Ambrosetti. Pour le directeur de Synhelion, le partenariatLien externe conclu avec Lufthansa et Swiss marque l’arrivée d’un véritable client, et non des moindres, pour les carburants renouvelables que l’entreprise entend produire à échelle industrielle.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Le longtemps attendu kérosène vert s’élabore en Suisse Pascal Jeannerat/RTS 21. mai 2020 - 13:55 Le groupe Lufthansa vient de conclure un partenariat avec le développeur suisse de carburants solaires Synhelion. La spin-off suisse produira un carburant qui émet 50% de moins de CO2 dès 2022 et prévoit de commercialiser un carburant 100% renouvelable en 2030. «On a vraiment là quelque chose qui démontre de façon solide qu’il y a un intérêt pour ce que l’on fait. De l’intérêt même pour acheter le produit», se félicite Gianluca Ambrosetti. Pour le directeur de Synhelion, le partenariat conclu avec Lufthansa et Swiss marque l’arrivée d’un véritable client, et non des moindres, pour les carburants renouvelables que l’entreprise entend produire à échelle industrielle. Issue de l’École polytechnique fédérale de Zurich, Synhelion développe une technologie utilisant la chaleur solaire pour casser des molécules de CO2 et d’eau injectés dans un réacteur pour en reconstruire un carburant synthétique. En brûlant dans un réacteur d’avion par exemple, ce carburant n’émettra que le CO2 capturé dans l’air lors de sa fabrication. Un carburant 100% renouvelable. Stratégie en deux temps L’entreprise entend développer sa production à échelle industrielle d’ici 2030. Le rendement des réacteurs doit encore être optimisé. Il dépasse aujourd’hui les 6% et devrait atteindre 15 à 20% pour les nouveaux prototypes en cours de conception. Mais Synhelion a récemment décidé d’accélérer son arrivée sur le marché. Elle développe désormais en parallèle la production d’un carburant à base de gaz naturel fossile. Par «reforming» solaire, le gaz serait enrichi d’énergie et transformé en carburant liquide. Son utilisation permettra de réduire de 50% les émissions de CO2 d’un avion par rapport au kérosène d’origine pétrolière. Ambition «La première installation commerciale en 2024 sera un parc solaire de 25'000 mètres carrés, qui pourra produire 5000 tonnes de carburant par année», dévoile Philipp Good, responsable de la recherche chez Synhelion. Pour Gianluca Ambrosetti, un tel recours aux ressources fossiles, même partiel, n’a rien d’une compromission: «Nous pensons qu’une solution 50% dans deux ans, c’est quelque chose de très important: pas seulement pour nous, pour arriver rapidement sur le marché, mais aussi pour résoudre rapidement le problème!» Voler sans CO2 La solution des carburants renouvelables s’impose de plus en plus clairement pour la décarbonatation du secteur aérien. Le potentiel de production dépasse de loin les seuls besoins de l’aviation. Outre la voie thermochimique suivie par Synhelion, des chercheurs misent sur la photochimie comme à l’EPFL notamment. Autre solution, la fabrication de carburants issus d’hydrogène obtenu à base de courant électrique solaire ou éolien. La conception d’avions électriques se heurte toujours au problème du poids des batteries ou des réservoirs d’hydrogènes qu’il faudrait embarquer, surtout pour des avions de grande taille et à grand rayon d’action. Mais des solutions hybrides sont en cours de conception. Un immense potentiel Une étude publiée en février dernier estime le potentiel de production mondiale de carburant solaire par méthode thermochimique sur les territoires adaptés. Les régions désertiques proches de l’équateur sont les plus propices. Selon Christoph Falter, auteur de l’étude et chercheur à l’institut Bauhaus-Luftfahrt, l’Australie à elle seule pourrait produire un volume de carburant solaire équivalent à «20 fois la consommation mondiale actuelle de l’aviation à un coût situé entre 1,86 et 1,91 euro par litre.»