Organisation des Suisses de l'étranger (OSE)

L'Organisation des Suisses de l'étranger, SwissCommunity (OSE)Lien externe, s'engage à maintenir les liens entre la Suisse et ses citoyens à l'étranger, conformément à l'article 40 de la Constitution fédérale. Il s'adresse en particulier aux jeunes Suisses de l'étranger.

La Communauté suisse poursuit les principaux objectifs suivants : représentation, information, mise en réseau, conseil.

L'organisation des Suisses de l'étranger représente les intérêts des Suisses de l'étranger vis-à-vis des autorités suisses et du public suisse de l'intérieur. Le porte-parole de la diaspora suisse est le Conseil des Suisses de l'étranger (CSA), qui est composé des communautés suisses à l'étranger.

L'OSE informe ses compatriotes à l'étranger des événements importants et des développements en Suisse et. Nous fournissons aux électeurs à l'étranger les informations de base dont ils ont besoin pour exercer leurs droits politiques en Suisse. Elle met en réseau les Suisses de l'étranger entre eux et avec les autorités, les institutions et le public suisse en Suisse. À cette fin, nous travaillons en particulier avec des associations suisses et des institutions suisses à l'étranger. Il conseille les ressortissants suisses sur les questions relatives à l'émigration, aux séjours à l'étranger et/ou au retour en Suisse. En collaboration avec nos organisations partenaires, nous offrons un large éventail de services aux Suisses de l'étranger.

