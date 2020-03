Aéroport de Zurich, samedi 14 mars. (Keystone / Ennio Leanza)

Pour freiner la propagation du coronavirus en Suisse, le gouvernement a décidé vendredi de fermer toutes les écoles du pays et d'interdire la plupart des manifestations publiques et privées. Les magasins d'alimentation ont été pris d'assaut ce samedi.



Les derniers développements:



Toutes les écoles du pays sont fermées jusqu'au 4 avril

jusqu'au 4 avril Les manifestations de plus de 100 personnes sont interdites

sont interdites Les restaurants, bars et discothèques ne peuvent pas accueillir plus de 50 personnes

Les contrôles sont partiellement rétablis aux frontières

10 milliards de francs sont mis à disposition de l'économie

sont mis à disposition de l'économie L'armée sera déployée pour aider les hôpitaux

sera déployée pour aider les hôpitaux 13 décès liés au coronavirus sont à déplorer en Suisse

liés au coronavirus sont à déplorer en Suisse Près de 1200 personnes ont été testées positives

ont été testées positives Les autorités mettent en garde contre la propagation d'un virus informatique

Malgré la ruée sur le magasins, il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire





Qu'a décidé vendredi le Conseil fédéral?

Fin de l'infobox

Le Conseil fédéral a annoncé ce vendredi de nouvelles mesures drastiques pour lutter contre la pandémie et éviter un scénario similaire à celui de l'Italie, où les hôpitaux n'arrivent plus à faire face à l'afflux de victimes du coronavirus.



>> Revoir la conférence de presse du Conseil fédéral de ce vendredi:

br

Les écoles obligatoires, les gymnases, les hautes écoles et les centres de formation seront fermés jusqu'au 4 avril partout en Suisse. Certains cantons ont décidé de les garder fermés plus longtemps. Des services de garde pourront être proposés pour les enfants du primaire.



dossiers Le coronavirus en Suisse Le coronavirus progresse en Suisse, les autorités ont réagi rapidement et la vie dans le pays s’en trouve chamboulé. Les derniers développements.

Les manifestations de plus de 100 personnes seront interdites sur tout le territoire. Les manifestations de moins de 100 personnes peuvent se dérouler, à condition que des mesures soient prises pour exclure les personnes malades et protéger les personnes particulièrement à risque. Les restaurants, bars et discothèques ne pourront pas accueillir simultanément plus de 50 personnes, personnel inclus. Les domaines skiables devront fermer.



La Confédération va mettre jusqu'à dix milliards de francs à disposition de l'économie ralentie par le coronavirus. Cette aide interviendra rapidement et sans bureaucratie inutile, a assuré le Conseil fédéral.



La Suisse a également décidé de réintroduire, avec effet immédiat et au cas par cas, des contrôles Schengen à toutes ses frontières. L’entrée en Suisse depuis l’Italie n’est ainsi autorisée qu’aux citoyens suisses, aux personnes ayant un permis de séjour en Suisse ainsi qu’à celles qui doivent voyager en Suisse pour des raisons professionnelles. Le transit et le transport de marchandises restent autorisés.



>> Vous trouverez ici Lien externe l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus







Quelle est la situation en Suisse? Fin de l'infobox

«La situation est difficile, mais on a les moyens de la maîtriser sur le plan médical et financier», a déclaré la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga. «Nous ne vous laissons pas tomber», a-t-elle dit à ses concitoyens. Le gouvernement en appelle à la responsabilité de toute la population. La vie sociale doit être ralentie pour freiner la propagation du virus. Il faut absolument que la population joue le jeu, sinon cela ne fonctionnera pas, a averti le ministre de la Santé Alain Berset.



Bien que le taux de mortalité reste pour l'instant bas en Suisse, le taux de cas confirmés de contaminations parmi la population suit une trajectoire similaire Lien externeà celle des pays les plus durement touchés en Europe.



>> Les cas de coronavirus en Suisse en temps réel:



new map map

Samedi à 10h30, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait recensé 1189 cas de contamination confirmés, 170 cas étant encore en attente de confirmation. L’âge des cas testés positifs va de 0 à 98 ans, avec un âge médian de 49 ans (50 % des cas sont plus jeunes et 50 % sont plus âgés que cet âge). 52 % des cas sont des hommes, 48 % des femmes. Les adultes restent nettement plus touchés que les enfants.



Le nouveau bilan fait également état de 13 morts, après l'annonce de deux nouveaux décès au Tessin, de personnes d'un certain âge et faisant partie des groupes à risque.

Le Conseil fédéral invite à renoncer aux voyages «non urgents» à l'étranger. La population doit aussi éviter le plus possible les transports publics.



Samedi, on a assisté à une ruée sur les magasins d’alimentation. Les rayons ont été partiellement vidés dans plusieurs villes suisses. Contactés par l’agence Keystone-ATS, les grands détaillants assurent toutefois qu'il n'y a pas risque de pénurie. Ils ont tous renforcé leurs capacités, que ce soit dans les magasins et dans les centres de distribution.

Vendredi déjà, Simonetta Sommaruga avait mis en garde contre toute panique, malgré les nouvelles mesures annoncées. «La situation est sérieuse, mais les mesures doivent continuer à être acceptables pour la population», a-t-elle dit.

>> Contrairement à certaines rumeurs qui ont circulé, des fermetures généralisées de magasins ne sont pas à l'ordre du jour:



Magasins Ruée sur les magasins

Enfin, des cybercriminels exploitent l'actualité autour du coronavirus pour tenter d'infecter les ordinateurs de leurs victimes, avertissent les autorités. Ceci via un e-mail qui promet «des données de l'OFSP» établissant «le nombre de cas enregistrés dans votre région». Une pièce jointe intitulée «list.xlsx» est attachée à l'e-mail frauduleux. Il ne faut en aucun cas l’ouvrir, et la détruire immédiatement.







Quelle est la situation dans les hôpitaux suisses? Fin de l'infobox

Le système de santé n'est pas saturé pour l'instant, a précisé Alain Berset. Des mesures ont déjà été prises pour libérer des places, mais le nombre de cas augmente rapidement. La situation est observée au jour le jour, notamment en collaboration avec le Tessin, l'un des cantons les plus touchés par l'épidémie.



>> L'appel du ministre de la Santé Alain Berset à l'ensemble de la population:

(3)

L'armée suisse apportera aussi son soutien. Le bataillon d'hôpital 5Lien externe va être déployé dès lundi, a annoncé le chef de l'armée Thomas Süssli. Parmi ses tâches figure notamment le soutien «des hôpitaux civils en personnel et en matériel en cas de situations extraordinaires».



Plusieurs épidémiologistes critiquent le fait que le dépistageLien externe ne se fasse plus que de manière ciblée. En abandonnant les tests systématiques, «nous risquons de perdre de vue l'évolution du virus. Avec un suivi étroit, il est possible de circonscrire la propagation de l'épidémie de manière ciblée, en plaçant par exemple un quartier en quarantaine aussitôt un foyer d'épidémie repéré. Sans cela, nous risquons, comme en Italie, de devoir mettre le pays entier en quarantaine», a ainsi indiqué au TempsLien externe Jacques Felley, expert en génomique et en infectiologie à l'EPFL et au CHUV.



«Nous ne voulons pas surcharger nos ressources dès à présent. En fait, nous ne testons pas moins, nous testons davantage, avec 2000 tests par jour actuellement. En comparaison européenne, nous sommes ceux qui testons le plus», a pour sa part souligné Daniel Koch, responsable de la division maladies de l’OFSP.



>>Les recommandations Lien externe détaillées de l'OFSP à la population







Quelles sont les mesures prises dans le monde? Fin de l'infobox

Différentes méthodes ont été choisies à travers la planète pour enrayer la propagation d'une épidémie dont l’épicentre est désormais en Europe, qui a déjà fait plus de 5300 morts dans le monde et dont le pic est impossible à prévoir, a averti l'OMS.

Dernières mesures en date samedi: l'Uruguay, après ses quatre premiers cas, ferme partiellement ses frontières. A Rio de Janeiro, au Brésil, les écoles vont fermer une semaine et les théâtres, stades et salles de concert 15 jours. La Mauritanie réduit ses liaisons aériennes avec la France, le Gabon limite les visas touristiques, la Colombie limite les entrées d'étrangers et ferme sa frontière avec le Venezuela, qui a déclaré l'état d'alerte et fermé toutes ses écoles.

Aux Etats-Unis, avec plus de 2000 cas et au moins 47 morts, le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence au niveau national, permettant à l'Etat fédéral de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars.

En Europe, de nombreux pays et régions ont aussi fermé totalement ou partiellement leurs frontières aux étrangers, comme la Pologne et Chypre. Le président français Emmanuel Macron a proposé vendredi à l'Union européenne la mise en place de contrôles renforcés aux frontières autour de l'espace Schengen, voire une fermeture.

Les championnats de football professionnel sont suspendus en Angleterre, Italie, Espagne, France et désormais Allemagne et les matches de Coupes européennes sont reportés. Le Tour d'Italie cycliste a été reporté, le Grand Prix d'Australie de Formule 1, prévu ce week-end à Melbourne, a été annulé, et le parcours de la flamme olympique en Grèce raccourci.



> > Vous trouverez ici Lien externe les informations de l'OMS, et ici Lien externe les rapports quotidiens de la situation mondiale (en anglais)

>> Les activités du siège européen des Nations unies à Genève sont également très affectées par la pandémie

Quels sont les impacts économiques du coronavirus en Suisse? Fin de l'infobox

Au niveau économique, le Conseil fédéral se dit conscient du fait que le coronavirus et les mesures adoptées ont un impact sur le monde du travail et sur la vie publique en Suisse.



«Plusieurs branches sont très vivement touchées par la crise du coronavirus: l’hôtellerie, la restauration, l’aviation, l’événementiel», a noté la présidente de l’organisation faîtière Economiesuisse Monika Rühl, interviewée par la RTS. S’il n’est pas encore possible de faire une estimation globale des pertes, «cela se situera entre des centaines de millions et des milliards de francs suisses», a-t-elle affirmé.



À l’instar d’autres places financières mondiales, la Bourse suisse a plongé dans le rouge cette semaine, réagissant négativement aux incertitudes économiques liées à la crise sanitaire, ainsi qu’à un effondrement des cours du pétrole.

La Banque centrale européenne (BCE) a autorisé jeudi les banques à opérer temporairement en dessous des exigences de fonds propres et de liquidité en vigueur.





Et les Suisses de l'étranger?

Fin de l'infobox

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un résumé de l'actu et échangez entre vous et avec nous sur notre forum.

👉 Android http://s.swissin.fo/qprTMSlLien externe

👉 iPhone http://s.swissin.fo/sGEAtEsLien externe

Fin de l'infobox

Les citoyens suisses peuvent s’adresser à toutes les représentations helvétiques à l’étranger. Les représentations diplomatiques et la hotline mise en place par le DFAE ont répondu ces derniers jours à des centaines de questions de citoyens inquiets.



La République tchèque et la Slovaquie ont décidé jeudi de fermer leurs frontières aux voyageurs en provenance de plusieurs pays, dont la Suisse. La Pologne effectue des contrôles sanitaires aux douanes terrestres.

Un régime plus strict s'applique pour les voyageurs souhaitant se rendre en Israël: les ressortissants non-israéliens et les voyageurs non-résidents qui ont séjourné en Suisse au cours des 14 jours précédant leur arrivée ne seront pas autorisés à entrer en Israël, à moins de pouvoir prouver qu'ils peuvent être immédiatement mis en quarantaine dans un domicile privé.



Les autorités tunisiennes imposent elles aussi désormais un confinement à domicile de 14 jours à l'encontre de tous les voyageurs en provenance de Suisse, selon une note du Département fédéral des affaires étrangères envoyée vendredi matin aux Suisses résidant en Tunisie.

Enfin, Donald Trump a interdit tous les vols depuis l'Europe pour les Etats-Unis. Cette suspension, dont le Royaume-Uni et l’Irlande sont exclus, durera 30 jours à compter de ce vendredi 13 mars à minuit.

>> Malgré le confinement imposé à toute la Péninsule, les Suisses d'Italie sont plutôt sereins:

Suivez SWI swissinfo.ch iciLien externe, sur FacebookLien externe et sur TwitterLien externe pour obtenir les dernières informations sur la situation en Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line