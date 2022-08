Ce contenu a été publié le 30 août 2022 - 09:45

Bruno Kaufmann Bruno est depuis longtemps correspondant à l’étranger de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Il est également directeur des relations internationales de la Fondation suisse pour la démocratie et co-président du Forum mondial sur la démocratie directe moderne.

Chères abonnées, chers abonnés,

Vous avez remarqué? Il n’y a pas eu de pause estivale en matière de politique démocratique. Les ondes de choc de l'agression russe contre l'une des plus grandes démocraties européennes, l'Ukraine, ont désormais atteint le reste du monde: les régimes autoritaires, de Pékin à Caracas et de Budapest à Ankara, examinent leurs options face aux grands bouleversements sécuritaires provoqués par l'invasion de Moscou dans le pays voisin.

Et dans les pays où les choses fonctionnent encore de manière relativement démocratique, des questions totalement nouvelles se posent sur la capacité de résistance et de développement des sociétés. C'est notamment le cas en Suisse, l'une des démocraties les mieux établies au monde et les plus prospères des cinquante dernières années. Car en Suisse aussi, une grande partie de la population reste aujourd'hui encore exclue du droit de vote et d'éligibilité. Ce faisant, la Suisse «se spolie de quelque chose», estime le professeur de sciences politiques bernois Marc Bühlmann dans le premier article de notre nouvelle série sur le thème de la «démocratie inclusive».

Restons en Suisse: avec l'historien et politologue Claude Longchamp, mes collègues Renat Kuenzi et Carlo Pisani ont visité huit villes de tout le pays, où des citoyens et citoyennes ont fait avancer la démocratie helvétique de manière décisive. J'aimerais recommander ce tour de Suisse d'un genre très particulier à celles et ceux d'entre vous qui participeront fin septembre à Lucerne à la dixième Conférence mondiale des droits populaires, le «2022 Global Forum on Modern Direct Democracy». SWI swissinfo.ch est le média international partenaire de l'événement.

Des thématiques actuelles en lien avec la démocratie dans le monde y seront abordées, comme le processus constitutionnel de démocratie directe au Chili, auquel la Suisse a apporté quelques contributions.

Votre opinion et vos réflexions sur la démocratie, chères lectrices et lecteurs de cette newsletter, nous intéressent. Vous êtes cordialement invité-es à prendre part à nos débats en dix langues!

Avec mes meilleures salutations,

Bruno Kaufmann

Journaliste spécialisé en démocratie et coordinateur de la rubrique Démocratie de SWI swissinfo.ch

