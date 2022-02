Fiscalité: pas d’allègement en vue pour les grandes entreprises

L'argument principal des opposants à la suppression du droit de timbre semble avoir fait mouche dans les urnes. Keystone / Anthony Anex

La population ne semble guère disposée à alléger la taxation des grandes entreprises. Selon la première projection publiée par l’institut gfs.bern, l’abolition du droit de timbre sur le capital propre, pourtant soutenue par le gouvernement et une majorité du Parlement, pourrait s’échouer sur l’écueil du vote populaire de ce dimanche.

13 février 2022

La taxation des grandes entreprises devrait rester la même. Comme le laissaient entrevoir différents sondages, la première projection laisse entrevoir un refus de l’abolition du droit de timbre sur le capital propre. Le refus serait même assez net, avec un score de 63%.

Les premiers résultats partiels dans les cantons confirment cette projection. Tous les cantons prennent pour le moment la direction d’un refus.

«Abolition du droit de timbre sur le capital propre»… ?! L’intitulé peut sembler un brin pompeux et pour le moins énigmatique. Mais dans les faits, c’est assez simple. La proposition consiste simplement à abolir une taxe qui est perçue lorsqu’une grande entreprise veut lever des fonds en émettant des titres (par exemple des actions).

Cette taxe s’élève actuellement à 1% de la valeur des titres émis et n’est prélevée que sur les montants supérieurs à un million de francs. Ce droit de timbre rapporte environ 250 millions de francs par ans à la Confédération.

Un bon vieux classique

L’abolition de cette taxe est soutenue par le gouvernement et a été acceptée par une majorité du Parlement. Pour les milieux favorables à cette proposition, la suppression permettrait d’encourager les investissements dans les entreprises suisses et à les aider à surmonter la crise provoquée par la pandémie. Cela enlèverait en outre un désavantage concurrentiel pour la place économique suisse, car seuls le Liechtenstein, la Grèce et l’Espagne perçoivent encore une telle taxe en Europe.

Mais si le peuple est aujourd’hui appelé à se prononcer, c’est que la gauche et les syndicats ont obtenu le référendum. Ces milieux estiment que l’abolition de cette taxe ne profiterait qu’aux sociétés les plus riches dans un secteur déjà exempté de la plupart des impôts.

Soutien à l’économie d’un côté contre justice fiscale de l’autre, cet objet donne lieu à un affrontement droite-gauche des plus classiques. Ce qui est moins classique, c’est que cette fois, c’est le camp de l’économie qui risque le plus de mordre la poussière. Du moins à en croire les sondages.

