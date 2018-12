S’approprier l’environnement visuel d’un conseiller fédéral. C’est l’objectif que s’est fixé Nicolas BrodardLien externe, photographe fribourgeois. Il a suivi durant six mois le ministre de l’Intérieur, Alain Berset.

Quel est le champ de vision d’un membre du gouvernement suisse? C’est la question que s’est posée le photographe fribourgeois Nicolas Brodard pour réaliser son projet «Conseiller fédéral»Lien externe. En 2017, il a accompagné durant six mois le ministre de l’Intérieur Alain Berset, devenu en 2018 président de la Confédération.

Il ne s’intéressait pas directement au conseiller fédéral, qui est d’ailleurs absent de toutes les photographies, mais à sa fonction. Il a placé son appareil de telle manière à pouvoir capturer ce que percevait Alain Berset. Avec ce projet, le spectateur peut véritablement voir à travers les yeux du ministre: ses proches collaborateurs, les passants qui le saluent, ou encore un journaliste qui se cache derrière son smartphone. Nicolas Brodard propose une véritable immersion dans l’univers du pouvoir politique suisse.

Ces photographies seront publiées en février 2019 aux éditions Till Schaap.





Alain BersetLien externe est né en 1972 à Fribourg dans une famille de sportifs, il est lui-même champion junior de 800 m en course à pied. Il accomplit également au sprint sa carrière politique: après des études en sciences économiques, il devient à 31 ans le plus jeune élu au Conseil des États (Chambre haute du parlement).

Il est nommé conseiller fédéral en 2011 et entre en fonction en 2012 en tant que chef du Département fédéral de l’Intérieur. Il assume en 2018 la fonction de président de la Confédération.



Le gouvernement helvétique se compose de 7 ministres, les conseillers fédéraux. Contrairement à d’autres pays, la Suisse n’a jamais une personne seule à la tête de l’État. Les ministres assument les uns après les autres la fonction de présidentLien externe durant une année seulement. Cependant, en sa qualité de «primus inter pares», le président de la Confédération assume par tradition un certain nombre de tâches et de fonctions pendant son année de présidence. Il dirige notamment les séances du gouvernement et représente la Suisse à l’étranger.



