Où les Suisses émigrent-ils?

Chaque année, quelque 30’000 Suisses quittent leur patrie. Qui sont-ils et où se rendent-ils? Les statistiques nous donnent des éléments de réponse.

Ce contenu a été publié le 31 mai 2021 - 10:44

L’envie de voyager, la carrière, l’amour: les raisons pour lesquelles les Suisses quittent la mère-patrie sont nombreuses. Chaque année, environ 30’000 ressortissants suisses déménagent dans un autre pays.

Où vont les Suisses? Qui sont les émigrants? Nous avons jeté un coup d’œil aux statistiques.

La plupart restent en Europe

Les expatriés helvétiques sont dispersés aux quatre coins du globe. Certaines destinations sont cependant clairement plus populaires que d’autres, comme le montrent les derniers chiffres disponibles de 2019.

Beaucoup restent en Europe: la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie sont des destinations populaires. Si l’Espagne et le Portugal sont de plus en plus souvent choisis comme pays de destination, l’Europe de l’Est tend à être évitée.

En revanche, les Suisses sont attirés outre-Atlantique, vers l’ouest, surtout aux États-Unis et au Canada. En Amérique du Sud, le Brésil est le nouveau pays de résidence le plus populaire pour les ressortissants suisses.

>> Lire l’histoire de l’un des rares Suisses à avoir émigré au Nicaragua

Assez peu de Suisses émigrent en Afrique. Ils s’installent plus fréquemment en Asie du Sud-Est, par exemple en Thaïlande.

L’émigration au troisième âge

Les données en disent un peu plus sur les personnes qui quittent la Suisse, notamment sur leur âge. En général, les jeunes qui rejoignent la communauté des Suisses de l’étranger ont entre 20 et 34 ans.

À cet âge, certains ont déjà un enfant, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a tant de jeunes enfants parmi les émigrés. Les jeunes familles sont également plus susceptibles d’émigrer que celles qui sont plus établies. Avec des enfants adolescents ou en âge d’être scolarisés, l’aventure se complique généralement.

Toutefois, certains décident aussi de faire leurs valises à un âge avancé. En 2019, deux femmes qui avaient déjà célébré leur centenaire se sont aventurées au-delà des frontières.

Avec l’âge, le choix du pays de destination change légèrement. Le soleil d’Espagne est plus populaire chez les seniors, par exemple. La Thaïlande, la Turquie et la Serbie sont également appréciées des retraités suisses.

Les hommes partent en Thaïlande, les femmes en Islande

Globalement, les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes à émigrer. Entre 2011 et 2019, 52,5% des émigrants suisses étaient des hommes. En général, les femmes et les hommes choisissent les mêmes pays de destination. Toutefois, il existe quelques exceptions claires.

Les 165 personnes qui ont émigré au Vatican entre 2011 et 2019 étaient tous des hommes. Rien d’étonnant à cela: aucune femme n’est admise dans la traditionnelle Garde suisse pontificale, et l’Église catholique a du mal à recruter du personnel féminin dans d’autres secteurs.

Les hommes suisses émigrent aussi nettement plus souvent en Asie que les femmes, notamment au Vietnam et en Thaïlande, qu’ils choisissent comme nouveau pays de résidence environ deux fois plus souvent que les femmes. L’Arabie saoudite semble également être un pays de destination plus attrayant pour les hommes que pour les femmes.

À l’inverse, certains pays attirent davantage les femmes, mais les différences sont moins évidentes ici. En pourcentage, c’est en Islande et au Tchad que les femmes suisses émigrées sont les plus nombreuses.

Le coronavirus a fait reculer l’émigration

Alors que certains s’en vont, d’autres reviennent au pays. Pendant de nombreuses années, le nombre de Suisses qui quittaient le pays était supérieur de plusieurs milliers à celui de ceux qui rentraient.

En 2020, le rapport s’est à nouveau équilibré: un peu moins de 26’000 Suisses ont émigré et un nombre similaire d’immigrants suisses ont été recensés.