Les festivals de lumières sont devenus très populaires en Suisse, ils sont à eux seuls une attraction touristique hivernale.

Les premiers à avoir lancé le mouvement sont les organisateurs du Lenzerheide Magic ForestLien externe, un événement qui combine depuis 2013 installations lumineuses, nourriture et musique. Lors de la dernière édition, le festival a attiré 45'000 visiteurs en seulement deux semaines dans cette station de ski du sud-est de la Suisse.

Genève a aussi développé une attraction similaire avec son festival Geneva LuxLien externe, qui se déroule jusqu’au 13 janvier. Cet hiver, le public a pu découvrir 25 œuvres lumineuses offrant un chemin imaginaire à travers la ville.

La station thermale de Bad RagazLien externe, dans le canton de Saint-Gall, organise un spectacle de lumières depuis 2017. Les projections ont commencé dans les gorges de la Tamina et ont peu à peu gagné l’ensemble du village. Les organisateurs et les responsables des centres de détente et de loisirs misent sur cet événement pour améliorer l’image de la région et attirer davantage de touristes.

(RTS, swissinfo.ch)



