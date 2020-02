La Suisse était alors beaucoup plus éloignée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les lettres mettaient des jours, voire des semaines à arriver. Rentrer au pays était coûteux et compliqué. En Argovie, les Suisses de l'étranger trouvaient refuge parmi leurs pairs et pouvaient profiter pleinement de leurs vacances dans leur ancienne patrie.

Did you ever go on holiday to the Swiss Abroad Home?

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Avez-vous passé des vacances au Foyer des Suisses de l'étranger? Melanie Eichenberger 31. janvier 2020 - 15:29 ​​​​​​​Entre 1956 et 1979, il existait une colonie de vacances pour les Suisses de l'étranger en Argovie, plus précisément à Dürrenäsch. Y avez-vous séjourné? Il fut un temps où le petit village argovien de Dürrenäsch était connu dans le monde entier. Du moins parmi les Suisses de l'étranger. Vous souhaitez vous tenir au courant des thèmes discutés en Suisse? Avec l'appli 📱 SWI plus 📱 vous recevez chaque jour une lettre d'information compacte résumant les principaux sujets qui font débat en Suisse. 👉 Android ou 👉 iPhone C'est là, entre 1956 et 1979, que nombre d’entre eux passaient leurs vacances au pays. Ils venaient de France, d'Allemagne ou d'Italie. Mais aussi du Pérou, de Colombie ou de Singapour. Pour quelles raisons venaient-ils justement à Dürrenäsch, un petit village du nord-ouest de la Suisse, perché en haut d’une colline entre les vallées de Wynen et de Seetal? Un homme d'affaires a fondé la colonie de vacances A cause d’Herbert Bertschy-Ringier, qui fonda dans sa ville natale de Dürrenäsch, en Argovie, le «Foyer des Suisses de l'étranger». Il avait lui-même beaucoup voyagé et avait rencontré des compatriotes à maintes reprises au cours de ses périples. Ils avaient tous une chose en commun: le mal du pays. La Suisse était alors beaucoup plus éloignée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les lettres mettaient des jours, voire des semaines à arriver. Rentrer au pays était coûteux et compliqué. En Argovie, les Suisses de l'étranger trouvaient refuge parmi leurs pairs et pouvaient profiter pleinement de leurs vacances dans leur ancienne patrie. Est-ce que votre famille, vos amis ou vous-même avez passé des vacances au «Foyer des Suisses de l'étranger»? SWI swissinfo.ch recherche des témoins de l’époque qui pourraient nous raconter leurs vacances à Dürrenäsch. Écrivez-nous: Melanie.eichenberger@swissinfo.ch