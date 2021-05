Test de résistance mondial pour la liberté d'expression

Une pierre angulaire de la démocratie est en train de vaciller. Dans le monde entier, des gouvernements ne protègent pas le droit à la liberté d’expression. Des individus et des groupes utilisent la liberté d'expression pour exprimer la haine et discriminer d’autres personnes. En Suisse aussi, le peuple prend régulièrement des décisions contraignantes en matière de liberté d'expression. Un exercice d’équilibrisme exigeant.

Ce contenu a été publié le 21 mai 2021 - 13:13

Bruno Kaufmann Bruno est depuis longtemps correspondant à l’étranger de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Il est également directeur des relations internationales de la Fondation suisse pour la démocratie et co-président du Forum mondial sur la démocratie directe moderne. En savoir plus sur l’auteur.e | Rédaction en langue anglaise

En principe, tout devrait être clair comme de l'eau de roche. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966 stipulent tous deux à l'article 19: «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.»

En Europe, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 définit la liberté d'expression comme un droit contraignant dans son article 10. La Suisse consacre cette liberté fondamentale à l'article 16 de sa Constitution de 1999.

Dans la pratique, cependant, beaucoup de choses restent obscures. Cela est apparu très clairement après les événements choquants qui ont entouré le changement de pouvoir à la présidence des États-Unis au début de l'année 2021. Après le bannissement de l'ancien président Donald Trump de Twitter, Facebook et YouTube, la question est de savoir comment renforcer la démocratie et apprivoiser les géants de la technologie.

Les médias sociaux sont devenus un canal indispensable au débat public. Cela est rarement considéré comme un gain pour la démocratie. On évoque le plus souvent les fausses nouvelles (fake news), les théories du complot et la haine diffusées sur ces plateformes. Les pays du monde entier tentent de faire face à ces problèmes en adoptant de nouvelles réglementations. L'Allemagne a joué un rôle de pionnier dans ce domaine en introduisant en 2018 une loi permettant de sanctionner la diffusion de contenus haineux ou de fausses nouvelles sur les médias sociaux. En Suisse, il n’existe jusqu’à présent pas de réglementation spécifiquement axée sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, les médias et les professionnels des médias sont également mis sous pression au sein de la Confédération. C'est le cas de Gotham City, la revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique. En l'espace d'un an, ses deux fondateurs ont été attaqués en justice à cinq reprises par un gérant de fortune basé à Genève. Ce dernier est parvenu à faire interdire leur publication. Pour les journalistes sanctionnés, il s'agit d'une «atteinte à la liberté de la presse».

En Suisse, les outils de la démocratie directe (initiatives et référendum) permettent aux citoyennes et les citoyens de mener de vastes débats sur les possibilités et les limites de la liberté d'expression. Des votations portent aussi sur ce sujet. Cet exercice d’équilibrisme autour d’un pilier fondamental de la démocratie moderne est exigeant, mais fait partie intégrante de la culture politique du pays. Tout le monde en est conscient.

En 2021, plusieurs pays du G20, dont le Brésil, l'Inde et la Turquie, font partie des États qui ont passé de la démocratie à l'autocratie, selon l'institut de recherche V-Dem basé à Göteborg. Dans ces pays, les mesures de censures des autorités touchent de plus en plus souvent les caricaturistes.

Sara Qaed est une dessinatrice originaire de Bahreïn établie au Royaume-Uni. Ses dessins portent sur les réfugiés, les femmes, la corruption, le pouvoir, l'existence humaine et ses contradictions. Sara Qaed

André-Philippe Côté est un scénariste et caricaturiste canadien. Il est surtout connu pour ses bandes dessinées. Côte dessine pour des quotidiens et des magazines satiriques. Un recueil de ses meilleures caricatures est publié chaque année et ses œuvres sont présentées dans de grandes expositions. Côté

La dessinatrice indienne Rachita Taneja est la fondatrice de Sanitary Panels, un webzine féministe sur Instagram qui commente la politique, la société et la culture. Une plainte pénale a été déposée contre Taneja en décembre 2020 pour un dessin suggérant que la Cour suprême de l'Inde était sous la coupe du Bharatiya Janata Party, le parti du Premier ministre Narendra Modi. sanitraypanels

Wang Liming, qui travaille sous le pseudonyme de Rebel Pepper, est un dessinateur chinois célèbre pour ses caricatures du parti communiste chinois. Originaire du Xinjiang, Wang Liming a fui son pays en 2014. Il vit en exil aux Etats-Unis. Rebel Pepper

«Une journée sanglante des forces armées au Myanmar». Exilé aux Etats-Unis, Wang Liming a été engagé en 2017 par Radio Free Asia. Rebel Pepper

«De Tiananmen à Hong Kong». Le genevois Patrick Chappatte dessine pour divers titres de la presse européenne. En 2019, il cesse sa collaboration avec l’International Herald Tribune (version internationale du NYT) pour protester contre la décision du New York Times de ne plus publier de dessin de presse. Chappatte préside la Freedom Cartoonists Foundation, suite à une réorganisation de l’association Cartooning for Peace, dont il est l’un des fondateurs en 2010. Chappatte

Angel Boligán Corbo est originaire de Cuba et a obtenu un diplôme en beaux-arts à La Havane en 1987. Depuis 1992, il vit au Mexique, où il travaille comme caricaturiste pour le journal El Universal, le magazine Conozca Más et le magazine politique El Chamuco. Il est également le fondateur de l'agence CartonClub, qui distribue des caricatures politiques. Boligan

Le dessinateur japonais Norio Yamanoi a passé dix ans en France, où il a réalisé des courts métrages. Après son retour au Japon, il publie ses caricatures dans l'hebdomadaire AERA. Chaque année, il voyage dans le monde entier pendant deux mois pour promouvoir la tolérance et la paix avec ses dessins humoristiques. No_Rio

«Censure - La résurrection». Pendant plus de 40 ans, Arnaldo Angeli Filho a travaillé exclusivement comme caricaturiste politique pour le journal Folha de S. Paulo et pour Universo OnLine (UOL) au Brésil. Il a été récompensé seize fois comme meilleur caricaturiste du Brésil. Angeli

Hani Abbas est un dessinateur syro-palestinien né en 1977 dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, en Syrie. Après avoir publié une caricature sur Facebook en 2012, il a dû fuir la Syrie et demander l'asile en Suisse où il vit désormais. Hani Abbas

«Plus de caricatures politiques dans le New York Times». Marco De Angelis est un journaliste, dessinateur de presse, graphiste et illustrateur de nombreux livres pour enfants. Né à Rome en 1955, il a publié dans 200 journaux en Italie et à l'étranger à partir de 1975. Pendant des années, il a travaillé pour La Repubblica, Il Popolo et Il Messaggero. Il est rédacteur en chef du magazine en ligne Buduàr. CartoonArts International distribue ses œuvres dans le monde entier. M. De Angelis

«D'abord, évaluez mon travail de 1 à 5». Le caricaturiste autodidacte Aleksey Merinov travaille au journal Moskovskij Komsomolets à Moscou depuis 1988. Aleksey Merinov

«Il a dessiné en premier». David Pope a commencé au milieu des années 1980 par des dessins pour diverses publications australiennes traitant du mouvement ouvrier et des écologistes. En tant que caricaturiste indépendant, il dessine sous le pseudonyme de Heinrich Heinz. Depuis qu'il est devenu rédacteur au Canberra Times en 2008, David Pope publie aussi sous son propre nom. Pope

Jean Plantureux - Plantu - publie son premier dessin pour Le Monde en 1972. Un journal qu’il vient de quitter pour prendre sa retraite. Plantu est l’un des fondateurs de Cartooning for Peace dont il est le président d’honneur. Plantu

La montée en puissance de leaders populistes comme le président brésilien Jair Bolsonaro fait partie des tests de résistance que subit la liberté d'expression. Ce dernier est toutefois également confronté à des mouvements démocratiques dans son propre pays, qui exigent une participation plus active des citoyens.

En outre, dans le monde transnational d’Internet, les entreprises technologiques internationales et les autorités nationales sont à couteaux tirés. Les deux veulent créer au moins un semblant de démocratie: le «conseil de surveillance» indépendant de Facebook ici, le régulateur de la protection des données de la Commission européenne là. Comme dans les premières décennies d'Internet - lorsque les noms de domaine étaient attribués par l'ONG ICANN, organisée de manière relativement démocratique - une assemblée citoyenne en ligne pourrait désormais prendre en charge la réglementation du web. Le siège d'un tel organisme pourrait être à Genève, en Suisse.

Le rythme des médias s'est accéléré. «C'est pourquoi il faut réagir publiquement et rapidement à la désinformation et aux discours haineux», déclare la ministre taïwanaise du Numérique Audrey Tang dans une interview accordée à SWI swissinfo.ch. «Si on attend une seule nuit, les gens associent déjà ces mèmes viraux à la mémoire à long terme.» Mais ce n'est pas seulement la rapidité qui compte, c'est aussi le caractère de la réponse: «Si dans le même cycle - disons en quelques heures - on peut donner une réponse humoristique qui incite les gens à partager la joie plutôt que les représailles, la discrimination ou la vengeance, alors nous nous sentons tous mieux.»