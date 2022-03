Un Suisse de l’étranger dessine les voitures du futur

Enfant, Marco Brunori aimait dessiner les voitures. Aujourd’hui, le jeune Bernois les conçoit à Paris pour Renault. Il se rend à son bureau au volant d’une petite Toyota.

Marco Brunori a su très tôt le métier qu’il allait exercer. Ni astronaute, ni pilote, ni footballeur, non, il souhaitait devenir designer automobile. «À 12 ans, j’ai découvert dans un livre que des gens créaient des voitures», raconte le Bernois. Fortement impressionné, il souhaitait faire de même.

Marco Brunori a toujours aimé dessiner les voitures. «Beaucoup d’enfants le font, mais je ne suis sans doute jamais sorti de cette période», confie-t-il. Aujourd’hui, à 32 ans, il peut déjà se targuer d’une remarquable carrière dans l’industrie automobile. Installé à Paris depuis six ans, il conçoit des voitures pour Renault.

Ce n’est pas une Renault, mais une autre voiture imaginée par Marco Brunori qui sillonnera bientôt les routes d’Europe: la Microlino, une citadine électrique suisse. Ce véhicule de 2,51 mètres de long avec porte avant rappelle visuellement l’Isetta, un scooter à cabine que BMW avait construit dans les années 1950. Nous y reviendrons plus loin.

Une fois le métier de ses rêves découvert, Marco Brunori a poursuivi son objectif sans relâche. Il fréquente le gymnase à Berne et ne tarde pas à poser sa candidature à l’Université allemande de Pforzheim pour intégrer la filière Transportation DesignLien externe. Son dossier est rempli de dessins.

L’examen d’entrée réussi, il peut commencer son bachelor. Lequel comprend des stages: Porsche, Mercedes, Peugeot, telles sont les marques par lesquelles passe Marco Brunori. Son talent est aussitôt remarqué. Il remporte plusieurs prix, dont un stage chez Peugeot.

Après ses études, Marco Brunori revient en Suisse, où il dessine la Microlino citée précédemment. Un projet entamé en 2014 sous la forme d’une collaboration entre le groupe de travail DesignwerkLien externe, le fabricant suisse de trottinettes MicroLien externe et l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Le jeune Suisse de l’étranger, employé par Designwerk, est responsable de la conception de la carrosserie.

Ce projet terminé, Marco Brunori retourne à Paris, où il vit aujourd’hui avec sa petite amie bernoise. Il a «appris à connaître et à aimer» la capitale française lors de ses stages. Bien qu’il vive depuis longtemps à l’étranger, il conserve des liens étroits avec son pays d’origine: «Les nouvelles suisses m’intéressent toujours davantage que les nouvelles françaises, même les chiffres concernant la pandémie de coronavirus», note-t-il.

Par quel moyen un designer automobile se rend-il au travail? «Jusqu’à récemment, j’allais en bus jusqu’au siège de Renault à Guyancourt», répond l’intéressé. Désormais, il se rend à son bureau avec une petite Toyota, qui permet de se garer sur n’importe quelle place de parking. Marco Brunori possède plusieurs voitures: une Fiat 500, qui se trouve chez son père en Italie, et une Renault plus ancienne, qu’il conduit rarement.

Le jeune homme ne vient pas d’une famille férue de voitures, mais passionnée de dessin. Son père dessinait déjà à l’ordinateur. «Mon frère dessinait des graffiti et moi des voitures», raconte-t-il.

Aujourd’hui, Marco Brunori est Senior Exterior Designer pour Renault et responsable du design de Morphoz, un concept-car électrique qui devait être dévoilé au Salon de l’auto de Genève en 2020. Mais la pandémie a eu raison de cette première mondiale.

Dans l’industrie automobile, on conçoit généralement les modèles quatre ans à l’avance. Avant de créer une nouvelle voiture, il y a toujours un concours interne au sein de l’entreprise. «On peut comparer cela à un championnat de football», illustre Marco Brunori. Cinq projets sont retenus, puis d’autres sont éliminés jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un: le modèle gagnant.

«Les designers sont constamment en compétition les uns contre les autres», explique Marco Brunori. Qui ne peut pas révéler sur quoi il travaille actuellement. Du reste, pour l’heure, il n’est pas en compétition, mais travaille à la réalisation d’un projet: «Je me bats avec les ingénieurs», relate-t-il.

Un designer automobile ne devient guère célèbre. Le public «normal» connaît rarement la personne qui se cache derrière le design d’une voiture. Les grands constructeurs publient néanmoins toujours, dans un dossier de presse, le dessin d’une voiture, signé par le designer. C’est le moment de gloire.

«Mais le plus beau moment est, de toute façon, celui où l’on voit le véhicule terminé sur la route, devenu un modèle de série», relève Marco Brunori. Cela signifie que des milliers de personnes sont susceptibles d’être au volant de cette voiture. «C’est très gratifiant.»

Y a-t-il des consignes pour un designer?

Lors des premières ébauches, toutes les règles sont délibérément oubliées et le designer essaie de rendre les dessins aussi expressifs que possible. «Si, lors du premier concours de design, on dessinait la voiture telle qu’elle sera construite au final, on ne serait jamais sélectionné», explique Marco Brunori. On dépasse donc d’abord l’objectif, avant de revenir peu à peu à la réalité. «Sinon, il n’y aurait pas d’innovation», souligne le jeune designer automobile.

