Avec le milliardaire égyptien Samih Sawiris, le luxe prend toujours plus de place à Andermatt

Pour l'ouverture de la nouvelle galerie marchande, l’investisseur Samih Sawiris a organisé une fête au village le 14 décembre. Environ 1000 personnes y ont participé. SRF

L’homme d’affaires Samih Sawiris a ouvert une nouvelle galerie marchande dans le village de montagne d’Andermatt, dans le canton d’Uri. Elle met surtout en avant des produits de luxe.

Comme dans un conte de fées hivernal, les flocons de neige tombaient, lorsque l’investisseur égyptien Samih Sawiris a inauguré le 14 décembre une nouvelle galerie marchande à Andermatt. «C’est un rêve pour moi», a-t-il déclaré, rayonnant de joie. Le public, dont de nombreux locaux, a applaudi chaleureusement. Mais comme tous les bons contes de fées, celui d’Andermatt a aussi sa part d’ombre.

Une salle d’exposition d’Audi dans un village de montagne

Samih Sawiris a investi plus de 1,5 milliard de francs à Andermatt au cours des 20 dernières années. Il a ainsi fait sortir de terre un nouveau quartier, baptisé le quartier de Reuss. Il se trouve directement à l’entrée du village, un peu à l’écart du centre. On le reconnaît clairement aux nombreux grands bâtiments modernes.

La marque automobile allemande Audi espère attirer de nouveaux clients avec un showroom à la Furkagasse. SRF

La dernière extension du nouveau quartier est la Furkagasse (Rue de la Furka en français), que Samih Sawiris a pu inaugurer mi-décembre. Elle comprend une galerie marchande avec des boutiques de luxe, des restaurants gastronomiques et un showroom Audi. «La partie la plus importante du projet», estime l’homme d’affaires égyptien.

Le public cible est clairement constitué de touristes aisés. De tels magasins sont importants pour Andermatt, selon l’investisseur. «Tout ne peut pas être que bon marché et tout ne peut pas être que luxe. C’est le mélange qui fait la richesse d’un lieu», considère-t-il.

Hausse des prix de l’immobilier

Samih Sawiris bénéficie désormais du soutien de la majorité de la population d’Andermatt. Lors de la cérémonie d’ouverture de la Furkagasse, il n’a cessé d’être applaudi.

Les habitantes et habitants de la station de montagne attribuent à l’Égyptien le mérite d’avoir investi autant d’argent dans leur village. Andermatt en avait grand besoin, après le départ progressif d’un employeur important, l’armée.

Le quartier de Reuss (en haut de l’image), que Sawiris a fait sortir de terre, se trouve un peu à l’écart du centre historique du village d’Andermatt. SRF

Des voix critiques se font néanmoins entendre. Avec chaque hôtel, chaque restaurant et chaque complexe d’appartements que Samih Sawiris construit, le village de montagne ressemble de plus en plus à un complexe de luxe.

Cela a des conséquences pour les autochtones: les loyers et les prix de l’immobilier augmentent sensiblement. Dans le quartier de la Reuss en question, par exemple, Samih Sawiris a fait construire cinq immeubles avec environ 60 appartements. Prix au mètre carré: 20’000 francs, alors qu’il y a dix ans, c’était moitié moins. Sur un portail immobilier, des appartements de 4,5 pièces sont répertoriés pour plus de 2 millions de francs.

Samih Sawiris a profité de l’ouverture de la Furkagasse pour lancer une offensive de charme et s’est montré avec deux de ses cinq enfants. SRF

L’accès au logement plus difficile pour la popualtion

Les prix deviennent également un problème pour les logements locatifs traditionnels. «Quand je vois qu’un appartement de 2,5 pièces coûte 1800 francs par mois, je trouve cela un peu exagéré», déclare une habitante à la radiotélévision suisse alémanique SRF. Un homme ajoute qu’il faut désormais avoir des relations pour obtenir un logement bon marché.

Il est également de plus en plus difficile d’acheter un logement, explique une autre femme. «Les personnes âgées qui vendent leurs maisons les vendent naturellement au plus offrant. Un autochtone n’a pratiquement plus aucune possibilité d’acheter», dit-elle.

Les vêtements vendus appartiennent au segment de prix supérieur. SRF

Le maire voit les avantages

Le maire de la commune d’Andermatt Peter Baumann comprend les préoccupations des autochtones. «Avec le développement, les prix augmentent naturellement aussi. Nous essayons d’y remédier: la commune a par exemple elle-même acquis des bâtiments pour les familles et les autochtones». Il considère cependant que le développement d’Andermatt est avant tout un avantage. Il qualifie l’ouverture de la Furkagasse de «point fort».

Le problème va encore s’aggraver dans les années à venir, car Samih Sawiris a encore des projets pour Andermatt. Il continue à construire: un hôtel, une autre rue commerçante, un centre sportif et puis encore un hôtel.

