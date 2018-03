Adrian Marthaler erhält in New York Silbermedaille für Musikfilm

Dieser Inhalt wurde am 2. Februar 2000 15:33 publiziert 02. Februar 2000 - 15:33

Der international bekannte Regisseur und Schweizer Fernsehdirektor Adrian Marthaler (Bild) ist am New York Festival ausgezeichnet worden. Sein letzter Musikfilm "Die Unvollendete" wurde in der Kategorie "innovative Musikvideos" mit der Silbermedaille prämiert.



Marthalers Film beruht auf Schuberts unvollendeter Sinfonie und wurde im Herbst 1998 in Apulien gedreht, wie der Pressedienst von SF DRS am Mittwoch (02.02.) mitteilte. Das New York Festival gehört weltweit zu den wichtigsten Fernsehfestivals.



SRI und Agenturen



