Nach der deftigen Speise von gestern heute mal etwas, das dem Magen gut tut.

Die Bündner Gerstensuppe ist wohl die berühmteste Suppe der Schweiz.

In jedem der 150 Bündner Täler wird sie etwas anders gekocht. Immer ist Gerste drin, die zuvor eine Nacht lang eingeweicht wurde. Dazu gibt es viel Gemüse und natürlich geräuchertes Fleisch. Wir stellen Ihnen eine Variante vor.

