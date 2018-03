Curling-Meistertitel für Basel Regio und Davos

Dieser Inhalt wurde am 21. Februar 2009 16:15 publiziert 21. Februar 2009 - 16:15

In der Schweizer Curling-Meisterschaft in Bern haben sich die Top-Favoriten die Titel gesichert. Bei den Männern setzte sich Basel Regio mit Skip Ralph Stöckli durch, bei den Frauen gewann Titelverteidiger Davos mit Mirjam Ott.

Die beiden in Bern ermittelten Meister werden die Schweiz an der jeweiligen Weltmeisterschaft vertreten.



Basel Regio reist Anfang April ins kanadische Moncton, Davos Ende März ins südkoreanische Gangneung.



Ausserdem ist bei den Frauen die Entscheidung bezüglich Olympia praktisch gefallen. Die nationalen Trials dürften sich erübrigen, weil sich nur die "Davoserinnen" für dieses Turnier im Herbst qualifiziert haben.



Wenn Ott und Co. die WM mindestens im 8. Rang beenden und im Dezember bei den Europameisterschaften in Aberdeen vorne dabei bleiben, sind sie in Vancouver dabei.



Bei den Männern werden die SM-Finalgegner Basel Regio und St. Moritz das Olympia-Ticket unter sich ausmachen.



In den Best-of-3-Serien der Playoff-Finals war bei beiden Geschlechtern kein drittes Spiel nötig. Basel Regio siegte auch im zweiten Duell mit St. Moritz (7:6 nach Zusatz-End trotz 0:3-Rückstand). Davos bezwang Baden Regio (nach dem 6:3 am Freitagabend) mit 7:3.

