Geldcast mit Reto Lipp: Was passiert am Weltwirtschaftsforum in Davos?

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Reto Lipp, Moderator der SRF-Sendung «Eco Talk».

Geldcast-Talk: Was passiert am Weltwirtschaftsforum in Davos?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Im Januar findet in Davos das WEF statt. Und Donald Trump zieht wieder ins Weisse Haus ein. Was bedeutet das für die internationalen Wirtschaftsaussichten?

