Das Werk "Nyon" von Eva Aeppli aus dem Jahr 1955. Kohle auf Papier. (Eva Aeppli, Foto: SIK-ISEA, Zürich)

Mit Frauenausstellungen wird im Jahr 2019 vielerorts auf Künstlerinnen aufmerksam gemacht. Nicht ohne Grund, denn es gibt Nachholbedarf: Viele Künstlerinnen des 19. Aber auch 20. Jahrhunderts gerieten in Vergessenheit – auch in der Schweiz. Wir stellen Ihnen sechs Künstlerinnen vor, die vergessen gingen, wiederentdeckt wurden oder erst nach ihrem Tod zu Ruhm gelangten.





Eva Aeppli (1925 - 2015)



Eva Aeppli, mit ihrem Werk "Die Zehn Planeten" (1975/1976), aufgenommen im Museum Tinguely 2006 in Basel.

(Keystone / Georgios Kefalas)

In den ersten Pariser Jahren entstehen neben Kohlezeichnungen und gestickten Bildern Handpuppen, welche die grossen Textilplastiken vorwegnehmen.









Clara von Rappard (1857 – 1912)

Clara Rappard "Chambre des entfants", Öl auf Leinwand, undatiert (Bundesamt für Kultur, Bern)

Selbstbildnis, Öl auf Leinwand, 1894 (Kunstmuseum Bern)

Sie galt Ende des 19. Jahrhunderts als bedeutendste Malerin der Schweiz: Clara von Rappard. Sie wuchs in Wabern bei Bern und in Interlaken auf. Clara von Rappardexterner Link lernte bei zahlreichen berühmten Künstlern zeichnen und malen, was für eine Frau zu dieser Zeit ungewöhnlich war.

Ihre besonderen Kohle- undKreideportraits waren beliebt und waren in zahlreichenAusstellungen zu sehen, unter anderem um 1890 in Berlin und Paris. Die damaligen Kritiker lobten ihr Werk. Neben Portraits malte Clara von Rappard Landschaften und Wandbilder und fertigte Zeichnungen sowie Grafiken an. Ihre impressionistische Landschaftsmalerei hob sich stark von anderen oft nationalistisch geprägten Werken ihrer Zeit ab. Sie zeigte die Berge des Berner Oberlandes im Nebel, mit Schnee und mit unterschiedlichen Wirkungen von Licht und Schatten.

Bis in die 1920er Jahre wurde Clara von Rappard viel Beachtung geschenkt, danach gerat sie völlig in Vergessenheit. Erst 1999 wurden ihre Bilder wieder ausgestellt. 2012 widmete ihr das Kunsthaus Interlaken zu ihrem 100. Todestag eine Ausstellung.







Binia Bill (1904 – 1988)

Ohne Titel, ohne Datum. Stilleben von Binia Bill. (max, binia + jakob bill stiftung, c/o Pro Litteris)





Als dieses Foto in den 60er Jahren entstand, fotografierte Bill nicht mehr. (Max Bill, max, binia + jakob bill stiftung)

Die Fotografin Binia Bill wurde 1904 in Zürich geboren. Sie liess sich in Paris zur Konzert-Cellistin ausbilden und studierte an der Itten-Schule in Berlin Fotografie. Zurück in der Schweiz arbeitete sie als freie Fotografin für verschiedene Publikationen. 1931 heiratet sie den Architekten und Künstler Max Bill, dessen künstlerisches Werk sie eindrucksvoll festhielt.

Daneben entstand ein persönliches fotografisches Werk – auf Reisen, in der Begegnung mit Künstlerfreunden aus dem engsten Kreis der Pioniere der Moderne und später im privaten Bereich. In ihren Stillleben, Porträts und Blumenbildern entwickelte sie eine persönliche und einzigartige Bildsprache, die das Flair der dreissiger Jahre vermittelte.

Binia Billexterner Link blieb im Schatten ihres Mannes, obwohl sie ihre Fotografien ausstellte und einige Kunst-Preise erhielt. Nach der der Geburt des gemeinsamen Sohnes Jakob gab sie ihren Beruf auf und arbeitete für ihren Mann und für den „Hausgebrauch“. 2004 zeigte das Aargauer Kunsthaus ihr Werk in einer Einzelausstellung.





Marcello (1836 – 1897)

Marcello, "La Phyte", Bronze-Skultptur um 1880 (Musée d’art et d’histoire Fribourg)

Herzogin von Castiglione Colonna, Adèle d’Affry oder Marcello? Die Freiburger Bildhauerin arbeitete unter dem Pseudonym Marcello, um als Künstlerin ernstgenommen zu werden.



Kupferstich von L. Dumonz der Künstlerin, April 1864.

(The Picture Art Collection)

Zeit ihres Lebens war Adèle d’Affry hin und her gerissen zwischen ihrer Karriere als Künstlerin und ihrer Rolle als Frau. Jung verwitwet, entschied sie sich gegen eine zweite Heirat und damit für ein Leben als «Bildhauer Marcello». Zwei Jahre später liess sie sich in Paris nieder und bewegte sich in der künstlerischen Bourgeoisie. Marcello wurde eine renommierte Künstlerin, die 1867 auf der Weltausstellung in Paris, 1869 in München und 1873 in Wien vertreten war.

Mit gerade 43 Jahren starb Adèle d’Affry 1879 in Italien an Tuberkulose. Sie hinterliess unzählige Skulpturen, Texte und Zeichnungen.

Eine Ausstellung im Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg im Jahre 2014 trug zur Wiederentdeckung von Marcello bei, die in der Schweiz in Vergessenheit geraten war.









Anny Meisser Vonzun (1910 – 1990)



Ebbe (Bretagne),1975. Acrylmalerei (Stiftung Leonard Meisser und Anny Vonzun, Bündner Kunstmuseum Chur)

Die Malerin und Zeichnerin Anny Meisser Vonzun schaffte die meiste Zeit ihres Lebens im Schatten ihres Mannes. Vonzun war die Ehefrau des Malers Leonhard Meissner. Die wuchs in St. Moritz auf und konnte nach der Ausbildung an den Kunstgewerbeschulen Basel und Zürich 1937 erstmals ihre Werke in Chur ausstellen. Sie konzentrierte sich oft auf Stillleben und Kinderbildnisse, und malte häufiger Interieurs als Landschaften.





Anny Vonzun und Leonhard Meisser in ihrem Heim am Prasserieweg in Chur.

(zvg)

Ihr ganzes Leben blieb sie bei der figurativen Malerei, während sie die heimische Berglandschaft für sich tabuisierte. Nicht, weil sie nicht auch die beliebten Oberengadiner Landschaften hätte malen können, sondern weil solche Bilder zu ihrer Zeit nicht von einer Frau erwartet wurde. Zudem wollte sie ihrem Mann dieses Feld überlassen. Die figurative Malerei wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgewertet und von neuen Stilrichtungen verdrängt, womit auch Anny Meisser Vonzun in Vergessenheit geriet. Zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2010 wurde ein Buch über Vonzun veröffentlicht.











