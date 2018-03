Dieser Inhalt wurde am 16. März 2018 13:00 publiziert 16. März 2018 - 13:00

37,4 Millionen Logiernächte zählten Schweizer Hotels im Jahr 2017. Ein Plus von 5,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der Trend zeigt auch: Schweizerinnen und Schweizer machen wieder mehr in ihrem eigenen Land Ferien.

swissinfo.ch fragte Zürcherinnen und Zürcher, wo sie am liebsten in der Schweiz Ferien verbringen und was dieses Land als attraktive Tourismus-Destination ausmacht. Viele der Befragten schwärmen von den Schweizer Bergen, den Seen und allgemein von der Natur. Schweizer bleiben aber international reisefreudig. Gerade Junge zieht es in den Fernen Osten wie nach Indien oder Thailand.

