SRG bestimmt Verantwortliche für Eurovision Song Contest

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Geschäftsleitung der SRG hat Reto Peritz von Schweizer Radio und Fernsehen SRF und Moritz Stadler von den Westschschweizer Sendern RTS zu den Gesamtverantwortlichen für den Eurovision Song Contest 2025 gewählt. Beiden attestiert die Leitung langjährige Erfahrung.

Die Durchführung des Wettbewerbs stelle die Schweiz vor eine Herkulesaufgabe, teilte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Dienstag mit. Die Wahl der beiden Gesamtverantwortlichen sei auf Antrag der eigens eingesetzten Taskforce erfolgt.

Der 51-jährige Peritz ist Abteilungsleiter Unterhaltung bei SRF, der 38-jährige Stadler Abteilungsleiter Operationen bei RTS. Beide behalten ihre Funktionen bei, geben die Leitung ihrer Projekte aber allmählich bis Juni 2025 ab und konzentrieren sich voll auf die Organisation des Eurovision Song Contest (ESC).

Beide Manager haben nach SRG-Angaben Erfahrung mit dem ESC. Reto Peritz war Delegationsleiter für die Schweiz und von 2019 bis 2021 gewähltes Mitglied der ESC Reference Group.

Moritz Stadler arbeitete lange für die European Broadcasting Union (EBU). Sie ist der Dachverband der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa. Ihr bekanntestes Produkt ist der ESC, der weltweit zuschauerstärkste Gesangswettbewerb am Fernsehen.

Durch den Sieg von Nemo in Malmö, Schweden, ist die Schweiz nächster ESC-Austragungsort. Ende Mai verschickte die SRG detaillierte Anforderungsdossiers an die Städte, die den Anlass Mitte Mai 2025 durchführen möchten. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Juni, den Austragungsort will die SRG Ende August bekannt geben.