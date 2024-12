David Mottier, der Tattoo-Künstler mit dem Sinn für Schweizer Folklore

Mehr

Schweizer Brauch «Ubersitz»: Ein Tal im Ausnahmezustand

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wenn es Ende Jahr in den Dörfern um Meiringen herum laut zu und her geht, feiern skurrile Gestalten den uralten Brauch des Ubersitz.

Mehr Schweizer Brauch «Ubersitz»: Ein Tal im Ausnahmezustand