In Griechenland geben mutmassliche Schmiergeldzahlungen des Schweizer Pharmakonzerns Novartis an griechische Ärzte, Beamte und Spitzenpolitiker zu reden. Nun ermittelt das Parlament. Einschätzungen von SRF-Korrespondent Werner van Gent in Athen.



Schmiergeldvorwürfe gegen Novartis Video: Schmiergeldvorwürfe gegen Novartis

swissinfo.ch und SRF (Tagesschau vom 22.2.2018)

