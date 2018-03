Bahnhofstrasse di Zurigo sempre più cara

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 novembre 2008 15.16 19 novembre 2008 - 15:16

La crisi non frena le pigioni nelle lussuose vie commerciali. La 5th Avenue di New York resta la più cara al mondo, mentre la Bahnhofstrasse di Zurigo sale dal 15° al 12° posto in classifica.

La graduatoria internazionale stilata annualmente dalle società immobiliari Cushman & Wakefield e SPG Intercity censisce 236 strade commerciali in tutto il mondo. Dall'analisi, i cui risultati sono stati pubblicati mercoledì, è emerso che gli affitti dei locali in queste scintillanti vie continuano a sfavillare. Tra il luglio 2007 e il giugno 2008, sono cresciuti mediamente del 25% in Asia, del 12% in Europa e del 10% in America.



La classifica è guidata anche quest'anno dalla Quinta Avenue di New York, dove per prendere in affitto un negozio di 100 metri quadrati si devono sborsare 156'600 franchi al mese. Seguono al secondo e al terzo posto due arterie di Hong Kong: la Causeway Bay e la Central. Quarta è la Madison Avenue di New York.



Quinta è Parigi, con i suoi Champs Elysées, che è anche la prima in Europa, tallonata da Milano (Via Montenapoleone) e Roma (Via Condotti).



Sul fronte elvetico, la Bahnhofstrasse di Zurigo è in 12a posizione mondiale e 6a europea con una pigione di 61'400 franchi al mese per 100 metri quadrati. La Rue du Rhône di Ginevra (30'700 franchi) è 56a, la Marktgasse/Spitalgasse di Berna (23'000) è 78a e la Freiestrasse di Basilea (21'500) 87esima.

