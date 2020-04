Coronavirus: the situation in Switzerland

Per il confronto internazionale riportiamo i datiLink esterno dell'Università Johns Hopkins, ad eccezione delle cifre relative alla Svizzera. Anche in questo caso, utilizziamo i dati che provengono direttamente dai Cantoni.

In Svizzera esistono diverse fonti che riportano i dati della diffusione del coronavirus. Le informazioni sono raccolte principalmente dalle autorità cantonali e vengono pubblicate una volta al giorno sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per quanto concerne il numero di decessi, l'UFSP pubblica talvolta cifre con qualche giorno di ritardo rispetto ai Cantoni.

Coronavirus: i numeri in Svizzera
SRF Data
08 aprile 2020 - 15:00

Qui trovate le cifre e i dati più importanti sull'evoluzione della pandemia di coronavirus in Svizzera. I grafici vengono continuamente aggiornati e forniscono quindi il quadro attuale della situazione.

In Svizzera esistono diverse fonti che riportano i dati della diffusione del coronavirus. Le informazioni sono raccolte principalmente dalle autorità cantonali e vengono pubblicate una volta al giorno sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per quanto concerne il numero di decessi, l'UFSP pubblica talvolta cifre con qualche giorno di ritardo rispetto ai Cantoni.

SWI swissinfo.ch pubblica ora soltanto le cifre provenienti direttamente dai Cantoni. A tale scopo viene utilizzata un'interfaccia gestita dall'Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo, la quale risponde a norme rigorose in materia di qualità e di disponibilità dei dati. I grafici sono aggiornati in continuazione e automaticamente con i dati più recenti. Pertanto, le cifre di oggi possono ancora cambiare.

Per il confronto internazionale riportiamo i dati dell'Università Johns Hopkins, ad eccezione delle cifre relative alla Svizzera. Anche in questo caso, utilizziamo i dati che provengono direttamente dai Cantoni.