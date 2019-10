Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2019

SRG SSR Società svizzera di radiotelevisione





Aspetti generali La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) gestisce la protezione dei dati con la massima professionalità nell’intento di consentire agli utenti di fruire delle sue offerte online in tutta sicurezza. Nel presente documento sono precisati i dati raccolti e il loro utilizzo. I dati personali comunicati alla SSR nel quadro della fruizione di offerte online sono trattati in conformità alla legge federale sulla protezione dei dati(LPD) e ad altre disposizioni di legge. Il termine offerte online si riferisce a svariate tipologie di offerte proposte dalla SSR online. Per facilitare la lettura della presente dichiarazione, le espressioni detentore di una collezione di dati e trattamento dei dati da parte di terzi, attualmente utilizzate nella LPD, sono sostituite, rispettivamente, da titolare del trattamento e responsabile del trattamento. La dichiarazione sulla protezione dei dati si attiene pertanto alla terminologia del Consiglio d'Europa e del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (RGPD UE). Per una panoramica dei principali termini della LPD e le corrispondenze con il RGPD UE si rimanda all’apposito glossario.







Carta della SSR sulla protezione dei dati

La SSR si impegna a rispettare i seguenti principi:

I. Rilevanza: la conoscenza delle attese del pubblico è fondamentale per il miglioramento continuo della qualità dei programmi. Il trattamento dei dati personali viene effettuato in quest’ottica.

II. Trasparenza: la protezione dei dati ha per noi la massima priorità. Informiamo gli utenti dello scopo del trattamento e, se necessario, richiediamo il loro consenso.

III. Sicurezza: la sicurezza dei dati ha per noi la massima priorità. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a tale scopo. In nessun caso vendiamo i dati in nostro possesso.

IV. Libertà di scelta: gli utenti hanno la possibilità di accedere ai contenuti e ai servizi finanziati con i proventi del canone anche senza fornire dati personali.









Dichiarazione sulla protezione dei dati

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è la SRG SSR Società svizzera di radiotelevisione, Giacomettistrasse 1, CH-3000 Berna 31.

Aspetti generali

La SSR ritiene importante che gli utenti siano informati sui dati personali trattati e sugli scopi del trattamento.

La SSR si riserva di modificare periodicamente la presente dichiarazione e invita quindi gli utenti a consultarla con regolarità. La data dell'ultimo aggiornamento è riportata in testa al documento.

Cosa sono i dati personali?

Per dati personali si intendono tutte le informazioni riferite a una persona fisica identificata o identificabile (ad es. nome, recapito, numero telefonico, data di nascita o indirizzo e-mail).

In linea di principio è possibile accedere alle offerte online della SSR senza fornire dati personali. La fruizione di determinati servizi può tuttavia richiedere l'indicazione di dati personali; è il caso, ad esempio, dell'abbonamento a una newsletter, dell'utilizzo della funzione di commento o della partecipazione a giochi a premi.

I dati personali non vengono quindi trattati sistematicamente, ma solo in determinate circostanze e a determinati scopi.

In quali casi vengono trattati dati personali per la fruizione di offerte online della SSR?

Per l'allestimento dell'offerta onlinedella SSR, la stessa SSR o terzi trattano dati personali in relazione a:

A. Siti web: i dati personali sono trattati tramite file di log, cookies, tool di analisi, formulari di contatto e plugin dei media sociali e di altri fornitori.

B. Contenuti generati dagli utenti: i dati personali sono trattati tramite forum, chat e blog nonché in forma di contenuto generato dagli utenti (user generated content).

C. Newsletter: i dati personali sono trattati sulla base del consenso dato dall'utente al momento dell'abbonamento a una newsletter.

D. Formulari di contatto: i dati personali sono trattati tramite formulari di contatto compilati per esprimere suggerimenti o porre domande sulla nostra offerta.

E. Giochi a premi: i dati personali sono trattati tramite formulari di contatto compilati in vista della partecipazione a giochi a premi.

A quali scopi vengono trattati i dati personali?

Allestimento dell'offerta online destinata agli utenti

Ottimizzazione dell'offerta online (ad es. ricerche di mercato e misurazione della penetrazione)

Personalizzazione dell'offerta online

Invio di newsletter per e-mail

Svolgimento di giochi a premi

Sicurezza dei dati per gli utenti dell'offerta online

Su quali basi legali poggia il trattamento dei dati personali da parte della SSR?

Il trattamento dei dati personali può avvenire innanzitutto sulla base del consenso delle persone interessate. È il caso, ad esempio, delle newsletter, dell'utilizzo della funzione di commento o dei giochi a premi.

I dati personali possono essere trattati anche in virtù di un interesse legittimo della SSR. Rientrano in questa fattispecie i trattamenti finalizzati ad allestire e ottimizzare l'offerta online.

La base legale può essere rappresentata anche da un obbligo di legge. Ciò può valere, ad esempio, per l'inoltro di dati personali a terzi, la durata di registrazione o i termini di conservazione.





Trasmissione di dati personali a terzi

I dati personali vengono trasmessi a terzi?

In linea di principio, i dati personali vengono trasmessi a terzi solo in presenza del consenso da parte delle persone interessate o qualora sussista un interesse legittimo della SSR.

L'inoltro di dati a terzi può altresì avvenire sulla base di una disposizione esecutiva delle autorità o per ordine del tribunale.

Nel trattamento dei dati sono coinvolti terzi?

Per il trattamento dei dati ricorriamo a fornitori di servizi. Questi intervengono di norma quali responsabili del trattamento, abilitati a trattare i dati personali degli utenti della nostra offerta online esclusivamente in conformità alle istruzioni da noi impartite. L'indirizzo e-mail di un utente può essere ad esempio trasmesso a terzi affinché questi gli facciano pervenire la newsletter richiesta.

I dati personali sono trasmessi a destinatari in Paesi terzi (extra CH/UE/SEE)?

Trasmettiamo dati personali anche a terzi o responsabili del trattamento che non hanno la propria sede né in Svizzera né in Paesi UE/SEE. In tali casi, prima dell'inoltro ci accertiamo che il destinatario disponga di un livello di protezione dei dati adeguato (ad es. sulla base di una decisione di adeguatezza per il Paese in questione, di un'autocertificazione del destinatario per lo Swiss-US Privacy ShieldLink esterno (contesto giuridico per la trasmissione di dati personali dalla Svizzera verso gli Stati Uniti), dell'impiego di clausole contrattuali tipo dell'Unione europea o del contratto modello dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)) o che vi sia il consenso dell'utente.





Durata della registrazione e termini di conservazione

Per quanto tempo la SSR conserva i dati personali?

Conserviamo i dati degli utenti il tempo necessario per fornire l’offerta online e i servizi connessi o fintantoché sussiste un interesse legittimo alla conservazione da parte nostra. In tutti gli altri casi, cancelliamo i dati personali, fatta eccezione per quelli che siamo tenuti a conservare in adempimento a obblighi di legge.

Diritti degli utenti

Di quali diritti dispongono gli utenti?

Diritto d'accesso: gli utenti hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento se sono trattati dati personali che li concernono e se tali dati vengono trasmessi a destinatari in Paesi terzi. Diritto alla rettifica: gli utenti hanno diritto di esigere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti o incompleti che li concernono. Diritto alla cancellazione: gli utenti hanno diritto di esigere dal titolare del trattamento la cancellazione immediata dei dati personali che li concernono, qualora tali dati non siano più necessari allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati e sempre che la cancellazione non contravvenga in altro modo le prescrizioni di legge. Diritto alla limitazione del trattamento: gli utenti hanno diritto di esigere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso. Diritto di revoca del consenso: gli utenti hanno diritto di revocare in qualsiasi momento il loro consenso al trattamento, per uno o più scopi, dei dati personali che li concernono, qualora il trattamento in questione poggi sul loro esplicito consenso. La revoca non inficia tuttavia la validità del trattamento effettuato fino a quel momento sulla base del consenso dato in precedenza. Diritto di opposizione: gli utenti hanno diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che li concernono, qualora questo si fondi sull'interesse legittimo del titolare del trattamento o di un terzo oppure sia effettuato a fini di pubblicità diretta.

In che modo gli utenti possono esercitare i propri diritti?

Per esercitare i propri diritti, gli utenti sono invitati a rivolgersi a: dataprotection@swissinfo.chLink esterno. Per ulteriori informazioni: contatto.





Contatto in materia di protezione dei dati

Per informazioni e suggerimenti sul tema della protezione dei dati vogliate contattare i consulenti della SSR all'indirizzo e-mail: dataprotection@swissinfo.chLink esterno.

Se desiderate mettervi in contatto con noi, potete inoltre utilizzare il seguente indirizzo:

SWI swissinfo.ch

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

E-Mail: dataprotection@swissinfo.chLink esterno





Diritti inerenti ai contenuti e responsabilità

Diritti inerenti ai contenuti

Proprietà della SSR: I contenuti delle piattaforme internet della SSR sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere modificati, trasferiti, diffusi, registrati, copiati o ripubblicati senza il suo consenso. Il materiale messo a disposizione può essere utilizzato esclusivamente per scopi non commerciali; in particolare, i player video della SSR possono essere inseriti solo in contesti privi di pubblicità e senza alcuna modifica.

Diritti di utilizzazione dei contenuti della SSR: Su software, elenchi, dati e relativi contenuti inclusi nella propria offerta online e messi espressamente a disposizione per essere scaricati (download), la SSR concede agli utenti una licenza non esclusiva e non trasferibile, limitata a una sola operazione di download e registrazione. Ogni altro diritto resta di pertinenza esclusiva della SSR. In particolare, non sono ammesse vendite e altre forme di sfruttamento commerciale.

Contenuto generato dagli utenti: Pubblicando contenuti nel contesto di offerte interattive, gli utenti concedono alla SSR un diritto di utilizzazione temporalmente, geograficamente e sostanzialmente illimitato sugli stessi. I contenuti possono inoltre essere inseriti e visionati in forma di link su siti terzi oppure caricati e resi accessibili in altro modo su tali siti (in particolare Facebook). Sono fatti salvi i diritti garantiti dalla società di gestione SUISA sui contenuti individuati dalla Gestione programmi e diffusi sulle reti della SSR. Anche se i contenuti non sono pubblicati, gli utenti si dichiarano d'accordo su tale forma di promozione.

Gli utenti garantiscono di disporre di tutti i diritti necessari alla pubblicazione dei contenuti in questione. A tal proposito, si impegnano a tenere indenne la SSR da azioni di regresso, controversie legali, richieste di risarcimento danni ed eventuali altre azioni intentate da terzi in merito ai contenuti video, audio e fotografici da loro pubblicati.

Manleva

Gli utenti si impegnano a tenere indenne la SSR da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione a contenuti da loro generati. Si fanno inoltre carico di tutti i costi, in particolare di quelli derivanti da richieste di risarcimento danni nei confronti della SSR cresciute in giudicato.

Responsabilità

Nella misura consentita dalla legge, la SSR declina ogni responsabilità per i dati e le informazioni diffusi sulle proprie piattaforme internet e per i danni che ne dovessero derivare. Ciò vale per tutti i tipi di danni, in particolare quelli provocati da errori, ritardi o interruzioni nella trasmissione, difetti nell'infrastruttura, contenuti inesatti, perdita o cancellazione di dati, virus o problemi di altro tipo verificatisi nell'utilizzo delle piattaforme internet della SSR.

La SSR ha facoltà di inserire link verso siti terzi a scopo informativo. Declina tuttavia ogni responsabilità per i contenuti, l'esattezza, la legalità e il funzionamento dei siti ai quali rimandano le proprie piattaforme tramite collegamenti ipertestuali o tool di altro tipo. In tali casi, gli utenti caricano i siti terzi a proprio rischio.

La SSR non può garantire un accesso ininterrotto e costantemente impeccabile alle proprie piattaforme internet, in particolare in caso di guasti alle reti di comunicazione o ai portali (gateway). Non offre nemmeno garanzie circa il funzionamento continuo e senza difetti di dette piattaforme e la correzione di eventuali errori.

swissinfo.ch 2018

Neuer Inhalt Horizontal Line