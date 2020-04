In seguito alla pandemia di coronavirus, il numero di utenti che ricercano i contenuti di SWI swissinfo.ch ha avuto una crescita senza precedenti. Al contempo, le redazioni a Berna sono state chiuse e i giornalisti sono ora sparpagliati in tutta la Svizzera. Ecco uno sguardo dietro alle quinte per scoprire come continuiamo a diffondere nel mondo le notizie sulla Svizzera.

La domanda di contenuti mediatici sulla crisi del coronavirus è aumentata notevolmente un po' ovunque. Per pochi media, tuttavia, è cresciuta come per SWI swissinfo.ch. Nel mese di marzo, le notizie e gli approfondimenti in dieci lingue hanno raggiunto un numero record di persone.

L'esigenza di contenuti accessibili e obiettivi sul coronavirus in SvizzeraLink esterno sembra al momento insaziabile. In tutte le dieci lingue di SWI swissinfo.ch, il numero di utenti è più che triplicato e il tempo di permanenza totale sulla piattaforma è aumentato di sette volte. È quanto emerge dalle cifre dell'organizzazione di settore indipendente netmetrix.



Questo è un chiaro segnale di quanto l'informazione multilingue dalla Svizzera sia importante per molte persone. Le reazioni degli utenti e le discussioni sulle reti sociali mostrano la diversità dei lettori: svizzere e svizzeri all'estero, persone che hanno legami commerciali con la Svizzera, espatriati, richiedenti l'asilo, rappresentanti di media internazionali, turisti, viaggiatori d'affari o ancora ricercatori che si basano sui dati pubblicati sul nostro sito.



tweet wissenschaftler corona Ein Wissenschaftler weist darauf hin, dass er die Daten für seine Grafik unter anderem von swissinfo.ch übernimmt Cases of #COVID19 across individual Swiss cantons, Europe and the world. Data recycled from Johns Hopkins and https://t.co/tPGXxEAEs2. Numbers subject to correction. Wash hands and take care, everyone.#rstats #DataScience https://t.co/KyoAf8xnUG pic.twitter.com/eskwOAe2V7 — Simon Schwab (@SimonSchw4b) March 2, 2020

Un'offerta diversificata che può essere concepita e diffusa soltanto da un gruppo a sua volta molto eterogeneo. A SWI swissinfo.ch lavorano persone provenienti da quasi tutti i continenti e da numerose aree culturali.

Una diversità che emerge ad esempio dai contributi #StayHomeChallenge dei membri delle varie redazioni, che sono stati condivisi su vari account Instagram. La raccolta completa di questi brevi filmati si trova sull'account in lingua araba.



E questa eterogeneità si riflette anche nei luoghi in Svizzera da cui lavorano al momento i giornalisti e tutti i collaboratori di SWI swissinfo.ch. Nelle varie regioni linguistiche del Paese, osservano le reazioni della gente nei piccoli comuni quali Courtion o Möriken, nelle periferie di agglomerazioni come Dietikon o Ittigen, in località turistiche come Spiez o Vals oppure in città come Losanna, Berna o Zurigo.

Nella galleria seguente potete intraprendere una sorta di viaggio in Svizzera, in cui potete scoprire alcuni luoghi del telelavoro dei collaboratori di SWI swissinfo e gettare uno sguardo dalle loro finestre.

Addetta alla comunicazione e al marketing, Berna. Videogiornalista, Berna. Giornalista della redazione in lingua russa, Berna. Giornalista addetta alle reti sociali della redazione di lingua tedesca, Berna. Giornalista della redazione di lingua portoghese, Berna. Addetto alla comunicazione e al marketing, Berna.

Giornalista della redazione di lingua spagnola, Berna. Vice caporedattore, Berna. Designer, Berna.

Documentalista, Ittigen, canton Berna.

Giornalista della redazione di lingua tedesca, Lyss, canton Berna.

Tecnico informatico, Bienne, canton Berna.

Videogiornalista, Dompierre, canton Friburgo.

Giornalista della redazione di lingua araba, Courtion, canton Friburgo.

Programmatore informatico, Cormagens, canton Friburgo.

Giornalista della redazione di lingua portoghese, Friburgo.

Giornalista della redazione di lingua araba, Marly, canton Friburgo.

Giornalista della redazione di lingua francese, Ginevra.

Responsabile dello sviluppo di formati, Spiez, canton Berna.

Giornalista di TVS tvsvizzera.it, Breganzona, canton Ticino.

Giornalista di TVS tvsvizzera.it, Campione d'Italia.

Giornalista della redazione di lingua araba, Soletta.

Fotografo, Möriken, canton Argovia.

Datagiornalista, Wettingen, canton Argovia.

Giornalista della redazione di lingua cinese, Dietikon, canton Zurigo.

Giornalista della redazione di lingua giapponese, Zurigo.

Community Developer, Zurigo.

Videogiornalista, Zurigo.

Giornalista della redazione di lingua portoghese, Erlenbach, canton Zurigo.

Responsabile dell'audience e dell'innovazione, Uster, canton Zurigo.

Giornalista della redazione di lingua tedesca, Vals, canton Grigioni.

A differenza delle altre unità aziendali della Società svizzera di radiotelevisione SSR, SWI swissinfo.ch è attiva da oltre 20 anni esclusivamente sul web. È stata quindi un'impresa relativamente semplice produrre i contenuti dei dieci siti Internet e degli oltre trenta account sulle reti sociali direttamente da casa.

Solamente il lancio della nuova versione della piattaforma è stato posticipato di alcune settimane.

Il lavoro giornalistico procede quindi senza grossi intoppi. Rimangono però insostituibili i contatti e gli scambi che avvenngono solitamente nei nostri open space.

Avete domande su SWI swissinfo.ch o suggerimenti? Lasciate un commento o scriveteci direttamente per emailLink esterno.



Traduzione dal tedesco: Luigi Jorio, swissinfo.ch

