Gli esperti avvertono della siccità di quest'estate

Diverse regioni, tra cui il Canton Ticino, stanno sperimentando una grave siccità quest'inverno. Le precipitazioni sono meno della metà dei valori medi degli ultimi anni. © Ti-press

L'Associazione svizzera delle regioni di montagna esorta il governo federale a prendere provvedimenti in vista di una possibile grave siccità quest'estate, dopo le precipitazioni inferiori alla norma di quest'inverno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2023

Keystone-SDA/jdp

Nonostante le previsioni di pioggia e di possibile neve per il prossimo fine settimana, Thomas Egger, a capo dell'Associazione Svizzera delle Regioni di Montagna, è pessimista sull'approvvigionamento idrico di quest'estate. "Quello che sta arrivando è davvero una goccia nel mare", ha dichiarato alla televisione pubblica svizzera SRF. Quest'inverno in Svizzera le precipitazioni sono state molto scarse. A fine febbraio, il Canton Ticino, al confine con l'Italia, aveva registrato solo la metà dei livelli medi di precipitazioni invernali.

+ La Svizzera supera il record di caldo di gennaio a nord delle Alpi

Questo potrebbe aggravare i problemi di approvvigionamento idrico quest'estate, dopo le temperature record della scorsa estate. Il luglio 2022 è stato uno dei più caldi dall'inizio delle misurazioni nel 1864 e le scarse precipitazioni hanno portato a livelli record per molti laghi della Svizzera orientale e centrale. Egger ha detto che la Svizzera deve prepararsi a un'estate ancora più secca nel 2023.

Diversi cantoni, tra cui Ticino, Vallese, Lucerna e San Gallo, hanno già messo in atto strategie per far fronte alla carenza d'acqua. Ma è necessaria una visione d'insieme a livello nazionale della domanda e dell'offerta di acqua, ha detto Egger. Suggerisce sistemi di allerta precoce e una pianificazione simile a quella che si sta facendo per prevenire le interruzioni di corrente in seguito alla crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina.

Il governo dovrebbe introdurre un sistema di pianificazione idrica federale e un concetto di registrazione dei dati sull'uso dell'acqua entro il 2025.

Articoli menzionati Nello spazio, la piccola Svizzera concorre con i grandi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative