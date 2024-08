Sempre pìù statunitensi scelgono la Svizzera come destinazione per le vacanze

La maggior parte delle turiste e dei turisti stranieri che visita il castello di Chillon, nel Canton Vaud, ha il passaporto a stelle e strisce. Keystone / Laurent Gillieron

Sono sempre di più gli e le statunitensi in vacanza in Svizzera, per la gioia dell'industria del turismo. Il mercato a stelle e strisce, in effetti, è una delle priorità di Svizzera Turismo, che cerca da anni di attirare questa clientela nella Confederazione.

Clémence Vonlanthen / Emilie Délétroz, RTS

Français fr Les touristes américains sont toujours plus nombreux à choisir la Suisse pour leurs vacances originale Di più Les touristes américains sont toujours plus nombreux à choisir la Suisse pour leurs vacances

La Svizzera non aveva mai accolto così tanti turisti e turiste dagli Stati Uniti come nel 2023. Il Paese è diventato addirittura la seconda nazione di provenienza del turismo straniero dopo la Germania. Non si tratta di un caso. Svizzera Turismo conduce da anni un’operazione di seduzione per attirare visitatori e visitatrici dagli Stati Uniti.

Grazie ai fondi supplementari della Confederazione per rilanciare il turismo dopo la pandemia di coronavirus, l’organo promozionale della Svizzera ha potuto offrirsi un cast hollywoodiano per le sue pubblicità, con nomi quali Anne Hathaway, Robert de Niro e Trevor Noah, che hanno recitato a fianco di Roger Federer.

>>Lo spot con Robert de Niro e Roger Federer

Contenuto esterno

Il turismo dagli USA è molto ambito dal settore, poiché il ritorno sugli investimenti è particolarmente interessante. Un turista statunitense spende in media 280 franchi al giorno in Svizzera. Si tratta del doppio di quanto sborsa una persona proveniente dalla Germania. Americani e americane soggiornano generalmente diverse notti negli alberghi a quattro o cinque stelle. Nel 2023, hanno accumulato il record di più di 3 milioni di pernottamenti.

Un’operazione riuscita

L’operazione di Svizzera Turismo sembra quindi aver dato i suoi frutti. Anche Will Smith è stato affascinato dal nostro Paese. Un recente video dell’attore che passeggia all’alba in una Zurigo deserta è diventato rapidamente virale sui social network.

Contenuto esterno Sunday 5:30am Zurich, Switzerland. It is Gorgeous! I shall return. pic.twitter.com/w9int79V0xCollegamento esterno — Will Smith (@WillSmith2real) August 4, 2024 Collegamento esterno

“Negli Stati Uniti tutti dicono che la Svizzera è magnifica. Tutti ne parlano. Dovevamo visitarla almeno una volta”, dice Bobby, un turista del Texas. “Siamo sorpresi di vedere come tutto sia pulito, senza gli enormi cartelloni pubblicitari che si vedono ovunque in Texas”, aggiunge Charleen, anche lei texana.

I due facevano parte di un gruppo di circa sessanta persone in provenienza dagli States venuti a visitare Glacier 3000. Una manna dal cielo per il resort che, di fronte alla concorrenza del Cervino, faticava a conquistare il mercato americano. “Prima si trattava di piccoli gruppi e clienti individuali, ma quest’anno per la prima volta abbiamo avuto grandi gruppi che sono venuti a Glacier 3000 da maggio a ottobre”, spiega il direttore del resort Bernhard Tschannen.

“Fuori dai sentieri battuti”

Il turismo statunitense preferisce soggiornare in città come Zurigo, Lucerna, Ginevra o nella regione di Zermatt, visitando poi altre destinazioni, come Glacier 3000, per le escursioni. Resta il fatto che la Svizzera si è guadagnata un posto nella mappa delle vacanze europee dei e delle statunitensi, dopo l’Italia, la Francia e il Regno Unito, che restano le destinazioni preferite.

>> Svizzera Turismo: “La campagna con Federer? Un successo mai visto”

È proprio questo che ha convinto Lee, un turista della Carolina del Sud, a visitare la Svizzera. “Volevo venire qui perché la Svizzera è un po’ fuori dai sentieri battuti dell’Europa”, ha detto durante la sua visita al Castello di Chillon, dove turisti e turiste statunitensi rappresentano i visitatori stranieri più numerosi.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a una tendenza al rialzo”, afferma Yannick Klein, direttore marketing del castello. “Anche la crescita economica americana e il dinamismo del Paese spiegano il fenomeno. I dati relativi al primo semestre del 2024 confermano che la tendenza al rialzo non accenna a rallentare”.

Traduzione: Zeno Zoccatelli