MBA, ossessione che avanza in Svizzera

Anche in Svizzera sempre più scuole rilasciano il titolo di Master of business administration (MBA). Quello dell'IMD di Losanna è considerato tra i più prestigiosi in Europa.

Per la prima volta a Zurigo ha fatto tappa la manifestazione itinerante di promozione World MBA Tour.

Piattaforma d’incontro tra le scuole ed i futuri studenti, il World MBA Tour visita ogni anno una quarantina di città nel mondo.



A Zurigo ha presentato 75 scuole, sei delle quali svizzere. “In Svizzera registramo una crescente domanda di corsi. Sono in molti a voler completare l’esperienza formativa o stimolare la carriera con una formazione di terzo ciclo”, spiega a swissinfo Matt Symonds, responsabile del World MBA Tour.

Non sono però solo gli svizzeri a desiderare un Master in business administration. Negli ultimi tre o quattro anni le richieste sono aumentate nel mondo intero, anche se l’attrattività per questo genere di formazione ha preso inizio oltre una ventina d’anni fa.

Carta vincente

La democratizzazione degli studi ha reso il mercato più concorrenziale per gli universitari. In questo contesto il diploma di terzo ciclo diventa una carta vincente per profilarsi nel mondo del lavoro.



Non tutti i MBA hanno però lo stesso valore. Lo sanno bene i cacciatori di teste, che fanno una sostanziale distinzione tra un MBA degno di questo nome ed un semplice pezzo di carta.



“Il Master in business administration è un diploma alla moda e tutti lo fanno”, ironizza Jean-Claude Falciola, cacciatore di teste presso Egon Zehnder International, nel sottolineare la pletorica offerta di corsi MBA e l’affollamento, non sempre giustificato, degli studenti.

Buon complemento

Originariamente il MBA significava una formazione accademica complementare per consentire a medici, ingegneri o musicisti di conseguire le competenze di un manager generalista d’alto livello.



Da quando è però diventato un vero e proprio diploma alla moda, una larga varietà di formazioni, sia nella forma sia nel contenuto, sono offerte sotto il marchio MBA.



In Svizzera università pubbliche ed istituti privati proponevano l’anno scorso una trentina di corsi, un’offerta raddoppiata nello spazio di un anno e che non cessa d’aumentare.

Proposte di qualità

L’anno prossimo, ad esempio, il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) proporrà un nuovo MBA riservato ai manager che desiderano controllare l’organizzazione, il processo e le tecniche di produzione.



“Costatiamo un aumento di questo genere di MBA specialistici, una tendenza rafforzata dalla riforma di Bologna. Dopo il diploma, molti studenti proseguiranno gli studi per ottenere il master”, aggiunge Thierry De Preux, cacciatore di teste per conto di Korn/Ferry International.

Top of the top

La Svizzera è un Paese piccolo, ma con un notevole peso nel mondo dei MBA.



L’International Institute for Management Development (IMD) di Losanna è considerato tra i tre migliori d’Europa, assieme alla London School of Economics e all’INSEAD di Fontainebleau, in Francia.



“Siamo in concorrenza con i due migliori istituti europei e con i più prestigiosi campus americani”, indica Janet Shaner, responsabile del marketing all’IMD.



In Svizzera, l’IMD di Losanna è l’istituzione faro, ma ad un livello quasi altrettanto prestigioso si trovano l’Università di San Gallo, la scuola di alti studi commerciali dell’Università di Ginevra (HEC), la Swiss banking school e la Graduate School of Business Administration (GSBA) di Zurigo.

L’alto livello qualitativo dei MBA conseguiti nella Confederazione è confermato dalla rigida selezione dei candidati.



L’esempio dell’IMD di Losanna è emblematico. Nonostante l’alto costo della formazione (115 mila franchi), ogni anno 900 persone postulano la propria candidatura: 300 sono selezionate per il colloquio d’ammissione, ma solo 100 riescono ad entrare nel prestigioso istituto losannese.



In breve Il Master of business administration (MBA) è un titolo accademico che corona gli studi in economia ed in gestione aziendale.



Di livello post graduato nel sistema universitario anglo-sassone è l’equivalente di una licenza conseguita in Svizzera.



Le persone interessate al MBA appartengono, generalmente, a due distinti gruppi d’età: chi comincia la carriera (26-28 anni) e chi la vuole dinamizzare (35-40).



La qualità dei diplomi è molto variabile. I migliori sono regolarmente censiti dalla stampa economica (BusinessWeek, Financial Times, Fortune, Wall Street Journal, The Economist). I diplomi più seri sono inoltre certificati da organismi di controllo indipendenti (FIBBA, Equis, AACSB, AMBA). Fine della finestrella

Fatti e cifre Oltre 2.500 i MBA proposti nel mondo, 400 dei quali in Europa

Ogni anno sono rilasciati tra 150 e 200 mila diplomi

In Svizzera la spesa per conseguire un MBA varia tra i 9.750 franchi dell’HEC di Ginevra fino ai 115 mila franchi dell’IMD di Losanna Fine della finestrella

