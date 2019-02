Una delle specialità del cantone Neuchâtel è il non filtrato. Questo vino torbido, il primo della vendemmia a potere essere degustato, è un bianco fruttato e rinfrescante.

Nicolas RuedinLink esterno, viticoltore a Cressier, vende parte del suo non filtrato in Giappone. Questo vino è particolarmente apprezzato per la sua finezza e il suo gusto naturale.

Neuer Inhalt Horizontal Line