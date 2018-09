Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2018 18.57 29 settembre 2018 - 18:57

"Venite in Moldavia alle prossime elezioni del 24 febbraio 2019": è l’accorato appello lanciato dall’attivista Cristina Pruteanu a tutti i militanti per la democrazia e a tutti i giornalisti internazionali, al Global Forum per la democrazia diretta moderna a Roma.

"La Repubblica moldava ormai non è più democratica", ha denunciato l’attivista dell’organizzazione Free Moldova. Secondo Cristina Pruteanu, l’annullamento del risultato delle elezioni del nuovo sindaco della capitale Chisinau è solo la punta dell’iceberg dei soprusi attuati dal partito al potere in Moldavia. La sua organizzazione cerca perciò di mobilitare massmedia, istituzioni e attivisti internazionali, affinché intervengano per impedire che "il popolo moldavo continui ad essere defraudato dei propri diritti democratici".



Neuer Inhalt Horizontal Line