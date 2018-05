Oltre 10'000 balle di rifiuti in poche settimane

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 8.55 24 maggio 2018 - 08:55

In poco più di un mese, Prestaball ha imballato circa 7'000 tonnellate di rifiuti sul sito della fabbrica Satom. L'azienda di Monthey, in Vallese, doveva interrompere una parte delle sue attività per la revisione della turbina a vapore che produce l'elettricità. Alla fine dell'operazione, circa 10'000 balle di rifiuti sono state immagazzinate per poi essere bruciate in inverno.

