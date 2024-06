“I risultati di questa votazione sono una segnale di sostegno verso le autorità”

I presidenti dei principali partiti svizzeri commentano i risultati della votazione di questo fine settimana. Keystone / Anthony Anex

La Svizzera segue le raccomandazioni del Consiglio federale e della maggioranza del Parlamento su tutte e quattro le proposte di domenica. "Il timore di una riduzione delle prestazioni ha funzionato", afferma in un'intervista il ricercatore dell'istituto gfs.bern Urs Bieri.

SWI swissinfo.ch: Con l’introduzione di una 13esima rendita pensionistica si è assistito a un rafforzamento dello Stato sociale. Questa volta le due iniziative sulla sanità sono state bocciate. Perché?

Urs Bieri: Negli ultimi anni, in Svizzera si è svolto un intenso dibattito sui costi e sui benefici delle assicurazioni sanitarie e sociali. Di solito, il dibattito sui costi è al centro dell’attenzione della popolazione. Nel caso della 13esima AVS, il dibattito era incentrato sui benefici, mentre i costi avevano un ruolo marginale. Ora la popolazione ha reagito ai prevedibili costi aggiuntivi e quindi sta nuovamente seguendo il normale schema di discussione per le proposte di politica sociale.

Urs Bieri, coresponsabile dell’istituto gfs.bern. gfs.bern

La relativa ristrettezza in cui si trovano le finanze federali ha quindi svolto un ruolo?

Sì, questa situazione ha sensibilizzato la popolazione ai costi e le discussioni in Parlamento sulle varie idee su come continuare a spendere, comprese le nuove preoccupazioni sulle finanze federali, hanno effettivamente avuto un’influenza. Anche questo ha contribuito al “no” a queste iniziative.

L’affluenza è stata relativamente bassa. Che effetto ha avuto?

Un’affluenza media significa sempre che il risultato è più favorevole alle autorità. Questo si vede in tutte e quattro le proposte. Si può parlare di una chiara vittoria del Consiglio federale e del Parlamento.

La proposta di introdurre una 13esima rendita AVS ha spinto verso l’alto la partecipazione delle persone pensionate. È più difficile mobilitare chi ha un reddito più basso?

In realtà, l’argomento è stato meno discusso. Non c’è stato alcun voto di protesta. Non c’è stata una mobilitazione superiore alla media. Ma il Partito socialista è comunque riuscito a convincere al di là del suo elettorato, il che è un risultato rispettabile. Tuttavia, non ha fatto breccia nell’elettorato di centro-destra.

Dalla votazione è emersa una chiara frattura tra Svizzera latina e quella tedesca. Quali sono le ragioni?

In Svizzera c’è una spaccatura tra destra e sinistra, che è anche fortemente divisa da linee linguistiche. La Svizzera francese vota più a sinistra su quasi tutte le questioni rispetto alla Svizzera tedesca. Questo è evidente anche in questo caso. Non va inoltre dimenticato il divario tra città e campagna. Gli abitanti delle città sono tradizionalmente più di sinistra rispetto alle regioni rurali. Entrambi gli aspetti emergono chiaramente oggi. Il Partito socialista non è riuscito a superare questi divari in misura tale da ottenere il sostegno della maggioranza.

Nei sondaggi pre-elettorali è emersa anche una divisione tra la diaspora e l’elettorato residente in Svizzera. Le ragioni sono simili a quelle che ha appena esposto?

Suppongo di sì. In media, gli svizzeri e le svizzere all’estero tendono a votare più a sinistra rispetto a chi vive in patria. Tuttavia, in base al livello di voti affermativi, non si può presumere che vi sia stata una divisione netta. Non vi è un chiaro sì dell’elettorato all’estero rispetto a un chiaro no in Svizzera. La differenza c’è, ma non è decisiva.

Nessuna delle due iniziative sui costi della salute è stata approvata dal popolo. Eppure, l’aumento dei premi dell’assicurazione malattie è tra le principali preoccupazioni. Perché questa discrepanza?

I costi sanitari sono effettivamente una questione molto importante per la popolazione, ma non nella vita di tutti i giorni. L’onere è percepito come elevato, ma comunque sopportabile. A essere più importanti sono invece il tipo e la qualità del servizio.

La popolazione svizzera apprezza molto i servizi sanitari e non vuole ridurli in nessun caso. Le proposte che comportano una limitazione, indipendentemente dalla forma, incontrano notevoli difficoltà, come è accaduto oggi con l’iniziativa sul freno ai costi. Il timore di tagli alle prestazioni sanitarie è il principale motivo della bocciatura.

Quindi anche questa volta sono stati i timori personali a incidere?

Sì, la preoccupazione individuale ha sempre due dimensioni: da un lato ci sono i costi e i risparmi, dall’altro i benefici che si ottengono e la questione se questi saranno ridotti. Il timore relativo a quest’ultimo aspetto è stato superiore al primo.

La legge sull’elettricità ha superato facilmente lo scoglio delle urne. È una vittoria per il consigliere federale Albert Rösti e una sconfitta per l’Unione democratica di centro (UDC). Il partito ha sbagliato i suoi calcoli?

L’opposizione dell’UDC non ha avuto origine all’interno del suo schieramento. Non tutti i membri e i simpatizzanti dell’UDC erano contrari a questa legge, ma una grande maggioranza lo era. Tuttavia, questa opposizione non è stata decisiva. Inoltre, il rifiuto da parte del campo ecologista non è riuscito a diffondersi in quello rosso-verde.

Prima del voto, la discussione sulla legge sull’elettricità non è mai stata troppo accesa. Perché?

Essendo un disegno elaborato dal Governo e dal Parlamento, aveva il vantaggio di essere il risultato di un compromesso. Per questi progetti legislativi, il Parlamento ha già trovato una maggioranza, perché nessuna delle due parti contrapposte ha la possibilità di farlo. Ecco perché sono necessari i compromessi.

La popolazione ha chiaramente compreso e accettato la legge sull’elettricità in quanto compromesso. Il fatto che la Svizzera voglia una svolta in materia di clima, che questa sia necessaria e che sia giusto che il Paese produca la propria elettricità era un’opinione solida. Le critiche alla deturpazione del paesaggio o le discussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento attraverso forme di energia alternative non hanno fatto breccia.

Tutte le proposte hanno ottenuto risultati molto chiari. A differenza di alcune altre votazioni, si sa esattamente cosa vogliono i cittadini e le cittadine in Svizzera. È un vantaggio?

È certamente un segnale della politica portata avanti dal Parlamento e dal Consiglio federale. Per una volta, hanno capito e anticipato chiaramente l’umore della popolazione. In cambio, la Berna federale ha ottenuto un successo alle urne.

